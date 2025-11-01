Abogado de Andrés Hurtado afirmó que solicitaran su libertad tras fallo que liberó a Elizabeth Peralta

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Andrés Hurtad, Elio Riera, aseguró que en las próximas semanas solicitará la libertad de su patrocinado en amparo al reciente fallo judicial que ordenó la liberación de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta.

Podría afrontar proceso en libertad

En entrevista en Canal N, Elio Riera aseguró que continúa siendo la defensa del presentador de televisión y consideró beneficioso la decisión del Poder Judicial que ordenó la liberación de Peralta, para Hurtado.

"No existen elementos suficientes para mantener a una persona privada de su libertad con la intensión de que Fiscalía investigue. Estamos a la espera de que esta audiencia final se de en las próximas semanas y siguiendo la jurisprudencia que es algo que se tiene que aplicar correspondería que el señor Andrés Hurtado recupere su libertad y siga su proceso", explicó.

Resaltó que lo correcto es la liberación de los involucrados, tomando en cuenta que ha pasado más de un año y hasta la fecha Fiscalía no "ha encontrado mayores elementos para tener una persona privada".

Como se recuerda, Andrés Hurtado, contaba con dos prisiones preventivas en su haber, sin embargo, en septiembre de este año se venció los 9 meses de prisión preventiva por el caso Migraciones. El presentador continúa preso por los 18 meses de prisión preventiva que se le dictaron por el caso Oro, del que aún le quedan 6 meses por cumplir, según su abogado.

"Con la bendición de Dios confío en que realmente se nos de la razón (...) Confío de verdad [en que suceda para Diciembre] y apelo a ello, porque sería un mensaje muy correcto para él, para su familia, para su pequeña hija por la cual estamos luchando", expresó.

Peralta enfrentará investigación en libertad

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, ordenó la liberación de la suspendida fiscal de lavado de activos, Luz Elizabeth Peralta Santur, quien cumplía prisión preventiva durante más de un año por el caso 'Oro'.

Peralta Santur afrontaba la medida de prisión preventiva desde el pasado 26 de setiembre de 2024, dictado por un plazo de 18 meses. Sin embargo, el Poder Judicial ha dispuesto su liberación, entre otras medidas de comparecencia, que deberán ser cumplidas por la investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

Es por ello que, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, detalló que tras el fallo a favor de Peralta, solicitarán la liberación del presentador para que afronte el proceso en libertad.