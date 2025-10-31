Fallo del TC en caso Cócteles no afectaría proceso de Susana Villarán pues era funcionaria, según Humberto Abanto

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado Humberto Abanto, se refirió al impacto del fallo del Tribunal Constitucional que establece la nulidad del juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, en otros procesos judiciales como el que Ollanta Humala y Susana Villarán.

Susana Villarán si era funcionaria

Como se recuerda, el caso Cócteles es una investigación seguida contra la lideresa de Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos por aportes irregulares en las campañas del 2006 y 2011.

Casos similares se han seguido contra Ollanta Humala, quien fue condenado a 15 años de prisión por los aportes de campaña en 2006 y 2011, y contra Susana Villarán, por los aportes recibidos en sus campañas de No a la Revocatoria y la reelección.

En ese sentido, en entrevista en Canal N, Abanto consideró que el proceso contra la exalcaldesa de Lima no se vería afectado por la decisión del TC, debido a que en su caso, si era funcionaria y administraba presupuesto.

"En el caso de la señora Villarán los veo más difícil, porque el señor Humala no era funcionario, la señora Fujimori tampoco administraba ninguna entidad estatal, no firmó ninguna adenda a contratos de concesiones con la entidad que ella administraba. La Susana Villarán va a tener que explicar esos extremos un poco más complicados", detalló.

Además, cuestionó lo declarado por Villarán, al asegurar que las adendas no tuvieron efecto negativo, pues consideró que ello se ha visto reflejado en el aumento del monto en el cobro de los peajes. Sumado a ello, criticó que el fiscal José Domingo Pérez, al conocer el fallo a favor de Fujimori en medio del juicio oral contra Susana Villarán pidiera suspender la siguiente sesión.

Sobre Rutas de Lima

Asimismo, se mostró en contra de la sentencia del Poder Judicial que ordena a Rutas de Lima suspender el cobro en los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra, pues consideró que ante un arbitraje quienes pagarán la sanción económica serán los ciudadanos.

"Lo que nadie está diciendo es, cuando el juez dice que no se cobre el peaje al otro lado hay un concesionario que tiene un equilibrio económico ¿Quién va a pagar esa factura? Acuérdese usted que lo va a pagar usted, lo voy a pagar yo y lo van a pagar todos los televidentes", señaló.

En esa línea, explicó que el fallo del TC en el caso Cócteles no afectaría el proceso de Susana Villarán, pues ella si era funcionaria al momento de los hechos imputados.