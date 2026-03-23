Celine Aguirre SE ARREPIENTE tras comentarios sobre Chincha y los gatos: "No fue mi intención ofender"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Celine Aguirre, participante de La Granja VIP, se encuentra en la esfera mediática tras realizar comentarios sobre Chincha y los gatos que generó una serie de cuestionamientos. Tras ello se arrepintió por sus expresiones y aseguró que su intención no era ofender ni faltar el respeto.

Los comentarios de Celine Aguirre sobre Chincha y los gatos

La actrIz Celine Aguirre desató una polémica en una reciente edición de La Granja VIP tras lanzar indignantes comentarios sobre los habitantes de Chincha y los gatos cuando ella junto a sus demás compañeros se encontraban jugando 'charada'.

El episodio ocurrió en el preciso instante en el que el equipo mencionó sin mayor filtro sus palabras y completó la asociación de palabras con una frase que dejó atónitos a quienes se encontraban a su alrededor.

"¿Dijeron Chincha en algún momento? ¿Dijeron gato? Porque los neg*** comen gato con todo respeto", manifestó entre risas. Tras escuchar estas expresiones que, son una forma de racismo, sus compañeros ni se inmutaron y guardaron total silencio.

Sus cometarios conllevaron a que la producción del espacio televisivo de Panamericana tomará la categórica decisión de cortar el audio, las cámaras dejaron de enfocar a la hermana de Marisol Aguirre y al resto de concursantes. Pero lo más radical fue que decidieron cortar la transmisión que se realizaba en vivo por YouTube.

Horas más tarde a lo manifestado por la participante, se conoció que sufrió una descompensación por lo que tuvo que abandonar La Granja VIP y fue internada en una clínica local. Al respecto, el actor Miguel Vergara comentó que el retorno de Celine Aguirre dependerá de como evoluciona su estado de salud,

"Anunciarles que no somos 15, somos 14 porque a nuestra amiga Celine la están llevando a una clínica, le van a hacer un examen de rutina, se ha descompensado", explicó Vergara.

Comunicado de Celine Aguirre tras indignantes comentarios

Celine Aguirre se arrepiente de lo que expresó

Luego de abandonar La Granja VIP y ser trasladada a una clínica, Celine Aguirre reapareció con un comunicado en el que se arrepiente por sus expresiones sobre Chincha y realizó un mea culpa tras generar que la transmisión del reality se cancelara.

"Quiero disculparme pública y sinceramente por un comentario que hice recientemente y que ha herido a muchas personas, especialmente a la gente de Chincha. No fue mi intención ofender ni faltar el respeto, sin embargo, entiendo que mis palabras fueron inapropiadas y asumo la responsabilidad. Estoy escuchando, aprendiendo y seré más cuidadosa con lo que digo. Gracias a quienes me lo han hecho ver con respeto", se lee en su Instagram.

Como vemos, Celine Aguirre se arrepintió tras sus comentarios sobre Chincha y los gatos que causó total indignación en el público televidente de La Granja VIP. En un comunicado de Instagram reveló que su intención no fue ofender.