Fiscalía inicia investigaciones tras atentado contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo (Primer Despacho), inició "diligencias urgentes" contra los que resulten responsables del delito de extorsión, tras el ataque con explosivo contra el bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada, ocurrido la madrugada del lunes 19 de enero en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad.

El nuevo acto delictivo se produjo al promediar las 2:30 a. m. en los exteriores del local Monasterio, centro nocturno donde hace una semana ocurrió otro ataque, durante la presentación de la orquesta de salsa Zaperoko. Pese a estar bajo estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana, a la delincuencia poco o nada le importa las disposiciones del Gobierno, puesto que, siguen operando impunemente.

Fiscalía a cargo del caso

A consecuencia del lamentable ataque extorsivo en el norte del Perú, el Ministerio Público ordenó que se recaben todos los medios probatorios para el inicio de las investigaciones, a fin de dar con su esclarecimiento y pueda hallarse a sus responsables.

En ese sentido, el despacho fiscal dispuso que personal policial de la División de Investigación Criminal (Divincri), efectúe la recolección de evidencias en el lugar de los hechos; asimismo, que recabe el material fílmico registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona y tome las declaraciones de testigos, entre otras diligencias que puedan adoptar.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo (Primer Despacho) realiza diligencias urgentes contra los que resulten responsables del delito de extorsión tras el ataque con explosivo contra un bus de la agrupación musical Armonía 10, ocurrido en el distrito de... pic.twitter.com/x2KAXyDxb0 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 19, 2026

En diálogo exclusivo con Exitosa Trujillo, uno de los conductores del bus narró la terrible experiencia que les tocó vivir. En ese sentido, mencionó que el acto criminal no trajo consigo pérdidas humanas, ni heridos, solo los daños a la unidad por la explosión del artefacto.

"Nosotros, los dos conductores, hemos estado ahí descansando, porque después de este evento salimos a Lima. Entonces, al escuchar la explosión, que ha sido casi 2:30 de la mañana, ya ellos escuchan, se paraliza todo y nosotros nos hemos bajado", detalló.

Orquesta se pronuncia

A través de un comunicado oficial, la agrupación de cumbia se pronunció sobre el atentado sufrido esta madrugada para no solo aclarar el ataque no ha dejado saldos que lamentar, sino también para alzar su voz al Gobierno por la inseguridad a las que están expuestos tanto ellos como sus demás colegas de la industria.

"Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país", indica la misiva.

Comunicado

Del mismo modo, agradecieron a sus seguidores y colegas por todo el apoyo recibido después del atentado en Trujillo; no obstante, por su seguridad, la banda no descarta suspender sus presentaciones programadas, medida similar a la que adoptó Agua Marina cuando en octubre último se registró un tiroteo durante una presentación en Chorrillos, Lima.

La agrupación y sus seguidores esperan que la Fiscalía y la Policía Nacional puedan identificar a los responsables de este lamentable suceso que pudo acabar en una nueva desgracia en la ciudad norteña de Trujillo.