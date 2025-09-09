Fiscalía presentará demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el TC

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La polémica Ley de Amnistía, aprobada recientemente por el Congreso, sigue generando tensiones en el ámbito político y judicial. Esta vez, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que el Ministerio Público presentará una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma ante el Tribunal Constitucional (TC). La demanda se fundamenta en la necesidad de garantizar justicia a las víctimas de violencia y evitar que la impunidad se instale en el país.

Anuncio de la fiscal de la Nación

Delia Espinoza sostuvo que la Fiscalía ya tiene listo el proyecto de demanda que será revisado y evaluado junto a la Junta de Fiscales Supremos antes de ser presentado formalmente ante el TC. La titular del Ministerio Público recalcó que esta decisión responde a la misión institucional de velar por el cumplimiento de la Constitución y el respeto de los derechos humanos.

"Ya tenemos listo el proyecto de demanda de inconstitucionalidad que próximamente vamos a terminar de evaluar con los colegas de la Junta de Fiscales Supremos para poder presentarla ante el Tribunal Constitucional y así hacer respetar lo que está en nuestro ordenamiento jurídico", subrayó Espinoza.

La fiscal de la Nación destacó que aún persiste una deuda pendiente con las víctimas de violencia, particularmente aquellas que permanecen desaparecidas desde los años de conflicto interno. En esa línea, cuestionó que se intente cerrar los casos bajo el amparo de la Ley de Amnistía, sin que haya logrado justicia plena.

"Todavía se tienen a muchas víctimas que están desaparecidas y no se les ha encontrado por eso hay que pacificar al país y nosotros desde el Ministerio Público, así como perseguimos el delito también actuamos en fase de prevención para lograr que haya armonía en la población", expresó.

Rechazo a la impunidad

Delia Espinoza enfatizó que la Fiscalía no persigue a todo indiscriminadamente sino que actúa bajo criterios legales para procesar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Señaló además que sostener lo contrario solo contribuye a dividir y enfrentar a la sociedad. "Ya no se debe seguir enfrentando al país diciendo que se persigue a todos", remarcó la fiscal .

La decisión de la fiscal de la Nación marca un nuevo capítulo en la controversia sobre la Ley de Amnistía. Mientras en el Congreso se defienden sus alcances como una medida de reconciliación, el Ministerio Público busca que el Tribunal Constitucional determine su inconstitucionalidad. En ese sentido, el tema no solo tiene implicancias legales, sino también políticas.