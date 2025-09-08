Dueño de casa dinamitada en Trujillo acusa a minera Poderosa: "Presentaré una denuncia por organización criminal"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el dueño de la vivienda en la que se concentró el ataque explosivo en la urbanización Las Quintanas en Trujillo, Roy La Rosa Toro, acusó a la minera Poderosa de estar detrás del atentado y anunció acciones legales.

Acusa a Minera Poderosa

El también presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE) aseguró que presentará una denuncia contra la Minera Poderosa por presunta organización criminal.

" Tenemos pruebas, vamos a presentar una denuncia por organización criminal a Poderosa. Primero que el 90% de sus contratos con mineros de acá, el 90% no tiene REINFO, entonces está promoviendo la minería ilegal", informó.

Exitosa logró acceder al acta policial de una denuncia verbal de parte de una concesionaria de la minera Poderosa, contra el REINFO de La Rosa Toro por realizar trabajos en un terreno en el que aseguran es de su jurisdicción. Es por ello que La Rosa asegura que se habría atacado su vivienda, pues también reportó que han tapado la bocamina en donde su equipo realizaba labores de minería artesanal.

"Ellos no quieren dialogar, yo estoy dispuesto a dialogar y escucharlos, pero netamente ¿ir y atentar contra mi familia? Porque si los síndico", aseguró.

Poderosa niega acusaciones

Por su parte, la minera Poderosa, a través de sus redes sociales publicó un comunicado en el que negaron las acusaciones y expresaron sus solidaridad con los afectados.

"Rechazamos de manera categórica las declaraciones del Sr. Roy La Rosa Toro Sánchez, presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE), quien ha señalado de forma infundada que Compañía Minera Poderosa estaría vinculada al ataque con explosivos ocurrido en 4 de septiembre. Dichas acusaciones carecen de sustento y se contradicen con los avances de la investigación formal", indicaron.

Asimismo, rechazaron "cualquier narrativa falsa" en relación al uso de explosivos, pues la empresa cumple de manera estricta con la normativa vigente. Además, aseguraron ser víctimas del embate de la minería ilegal y del terror desatado en Pataz.

De esta manera, el dueño de la vivienda principalmente atentada en Trujillo, acusó a la minera Poderosa de ser los autores del ataque y anunció medidas legales.