Formalizar la convivencia en Perú asegura herencia y pensión: ¿Cómo se realiza el trámite?

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Vivir juntos es un gran paso, pero en Perú el tiempo no basta para estar protegidos. El MINJUSDH advierte que, sin inscribirse en la SUNARP, las parejas arriesgan su patrimonio. Según la defensora Gloria Faustor, si uno fallece, el otro podría quedarse sin nada por no formalizar legalmente su esfuerzo compartido.

Beneficios de la inscripción legal

Para asegurar tus derechos, deben convivir mínimo dos años y ser solteros, viudos o divorciados. Este trámite se realiza en cualquier notaría de forma sencilla. Así, todo lo comprado juntos será de ambos legalmente, garantizando tranquilidad y respaldo económico ante cualquier emergencia o separación futura. Además la formalización permite que uno de los convivientes pueda afiliar al otro como derechohabiente en los sistemas de salud pública o privada.

Según la experta, esta medida busca evitar que las personas queden "en el aire" al no tener cómo acreditar el tiempo de vida en común. Es una herramienta de protección familiar que previene que terceros o familiares lejanos reclamen propiedades que fueron construidas con el esfuerzo de la pareja conviviente durante años de relación.

La defensora Gloria Faustor declarando.

El camino judicial ante separaciones

Cuando la relación termina o uno de los convivientes fallece sin haber realizado el trámite notarial, el panorama se vuelve más complejo. En estos escenarios, la única alternativa es iniciar un reconocimiento de unión de hecho judicial, el cual suele ser un proceso largo y tedioso.

Según explicó la abogada, en estos casos se debe acreditar la convivencia mediante pruebas para que el afectado pueda "reclamar por el patrimonio que les corresponde a ambos por los años de vida en común", evitando así la pérdida de sus activos. El Estado Peruano ofrece asesoría gratuita mediante la Defensa Pública para quienes no cuentan con recursos para estos litigios.

Para evitar estos conflictos, lo ideal es que las parejas peruanas realicen el registro preventivo. Formalizar la convivencia en Perú asegura herencia y pensión, convirtiéndose en la mejor inversión para la tranquilidad del hogar, garantizando que los derechos de unión de hecho se respeten plenamente bajo el marco de la ley vigente.

Lograr que las parejas peruanas formalicen su situación es el camino más seguro para evitar desamparos legales y económicos. Al registrar la unión ante la ley, se garantizan los derechos de unión de hecho, protegiendo el esfuerzo compartido. No esperes a una emergencia para asegurar tu patrimonio y bienestar familiar.

Formalizar la convivencia en Perú asegura herencia y pensión, brindando estabilidad jurídica a quienes deciden construir un hogar juntos. Este trámite sencillo transforma años de amor en un respaldo legal sólido y reconocido.