Plan de Deshacinamiento Penitenciario busca que internos más peligrosos estén en las cárceles

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, brindó esta tarde una entrevista a Exitosa para brindar alcances sobre el Plan Nacional de Deshacinamiento, el cual busca atender la sobrepoblación penitenciaria y garantizar el orden y seguridad en todas las cárceles del Perú.

Es importante recordar que, la estrategia que plantea el Poder Ejecutivo fue anunciada por el titular del sector el último miércoles 8 de abril. En aquella oportunidad señaló que, 24 739 internos podrían acogerse a esta política, previa evaluación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del Poder Judicial.

¿En qué casos se aplicaría el plan de deshacinamiento?

Durante su participación en el programa "Exitosa Te Escucha", este viernes 10 de abril, el ministro de Justicia señaló que, tras asumir el cargo en febrero último, constató el estado de los establecimientos penitenciarios, siendo la principal problemática, la sobrepoblación de reos en todos los reclusorios del país.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) sostuvo que esta situación "es una carga, es un problema y es inhumano" porque atenta contra la propia seguridad de los presos y de los agentes penitenciarios, quienes no se dan abasto, pese al esfuerzo que realizan.

Asimismo, otra razón para aplicar esta medida es el alto costo que le vale al Estado cada interno, siendo un aproximado de 147 000 soles anuales los que se destinan del erario público para su alimentación, estadía y demás servicios. En ese sentido, reveló que se busca la permanencia de los internos más peligrosos, brindado la posibilidad de darle su libertad a los reos menos dañinos para la sociedad, bajo ciertos parámetros.

"Por ejemplo: los omisos de asistencia familiar. Todas aquellas personas que están en prisión por no haber trasladado la pensión de alimentos a sus parejas para sus menores hijos, yo hago una pregunta: ¿Estando en los penales van a poder hacer el pago? No. Entonces, si lo que se quiere para hacer justicia es que los niños, los beneficiarios de estas personas, reciban su pensión de alimentos, lo último que yo debería hacer es impedirlo, encerrando al proveedor que es el padre", mencionó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, señaló que las personas encarceladas por omisión a la asistencia familiar podrían acogerse al Plan de Deshacinamiento Penitenciario y cumplir su sanción bajo arresto domiciliario con... pic.twitter.com/TGDsLd3H9r — Exitosa Noticias (@exitosape) April 10, 2026

Plan se ejecutaría en cinco fases entre 2026 y 2026

A manera de inicio del mencionado plan, el INPE presentará un primer lote de 5 000 expedientes al Poder Judicial para generar el próximo egreso de internos por delitos de menor peligrosidad.

Vale mencionar que, la estrategia está prevista a ejecutarse en cinco fases durante los años 2026 y 2028. Es decir, en los siguientes meses se aplicará la fase dos, en la cual se considerará casos complejos, donde se determinará la semilibertad o libertad condicional de los presos.

Asimismo, en la fase tres se evaluará la situación de los ciudadanos extranjeros, así como la vigilancia electrónica, y las fases cuatro y cinco se abordará la digitalización y la institucionalización de este modelo propuesto por el Ejecutivo. Por su parte, el plan también considera el reimpulso de la construcción de 3 202 unidades de albergue penitenciario en Abancay, Iquitos, Arequipa y Pucallpa.

Desde el MINJUSDH apuestan a darle prioridad a esta problemática para tener tras las rejas a los delincuentes más peligrosos del país, esto como parte de la lucha contra el crimen organizado que lidera al Gobierno.