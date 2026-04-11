Paco Bazán pierde los papeles y estalla contra usuaria que tildó a Susana Alvarado de "su nieta"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un simple comentario en redes terminó sacando de quicio a Paco Bazán, quien no se quedó callado y estalló contra una usuaria que utilizó el término "nieta" para referirse a Susana Alvarado. El conductor respondió en vivo, explicando cuántos años tiene cada uno y defendiendo su relación frente a lo dicho en redes.

Paco Bazán estalla en redes sociales

Lo que debía ser un momento de descanso y felicidad para Paco Bazán y Susana Alvarado terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de polémica en redes sociales. La pareja, que viene disfrutando de unos días en Aruba, no logró escapar de las críticas por la diferencia de edad entre ambos.

Todo estalló cuando una usuaria en redes sociales se refirió a la relación como "Romeo y su nieta", comentario que claramente no pasó desapercibido para el exfutbolista.

Lejos de ignorar la crítica, Paco Bazán decidió responder en vivo durante una transmisión, donde dejó en claro su incomodidad con este tipo de comentarios sobre su relación.

"Romina, Susana tiene 30 años casi. Tiene 28 y yo 45. ¿Qué nieta va a ser? Hubiera sido un precoz. Ya me tienen hasta acá con esos comentarios, sinceramente. Gente mediocre", expresó visiblemente molesto.

El conductor de ATV no se quedó ahí y continuó defendiendo su relación con la cantante de Corazón Serrano, remarcando que la diferencia de edad no debería ser motivo de ataque en redes.

Paco Bazán arremete contra usuaria

En otro momento de su live, Paco Bazán volvió a dirigirse a la usuaria que lanzó el comentario, esta vez desde el propio escenario de sus vacaciones en Aruba, donde se mostró relajado pero contundente.

"¡Oh, dios mío! Pero miren esto. ¿Cómo ponerse mal? Romina, sigue ahorrando para que algún día vengas", comentó mientras mostraba parte de su viaje.

Incluso añadió un mensaje aún más directo, dejando entrever su molestia con el tono de las críticas recibidas. "Nunca te daría pero ni la hora", señaló entre risas.

Más adelante, el exarquero volvió a referirse al tema con mayor dureza, asegurando que está cansado de las bromas sobre su relación. "Es que me tienen podrido con esa piche broma... ¿Qué nieta va a ser? Son 15 años de diferencia. Payasos", sentenció.

Con ello, la reacción de Paco Bazán en redes sociales terminó generando revuelo luego de que respondiera a una usuaria que llamó "nieta" a Susana Alvarado, dejando en claro su molestia y explicando en vivo la diferencia de edad entre ambos.