Presidenta del PJ exhorta a José Balcázar a implementar urgentemente nueva escala salarial del régimen 728

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este martes 7 de abril, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, exhortó al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley N° 32509, que autorizó una nueva escala de salarios para algunos trabajadores del PJ.

PJ reitera cumplir ley salarial a favor de trabajadores judiciales

El pasado noviembre del 2025, el Gobierno promulgó esta norma, que dispone crear esta escala remunerativa que aplica al personal del Poder Judicial que trabaja bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

La ley tiene como fin permitir el incremento y reorganización de los sueldos de estos trabajadores, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los tribunales y juzgados en el Perú.

Durante el encuentro de Tello con el presidente José María Balcázar, la titular del Poder Judicial insistió en la necesidad de hacer efectivo el cuarto tramo de la escala remunerativa, pues su aplicación está pendiente.

"Sostuvimos una reunión muy fructífera, he venido a reunirme con el presidente Balcázar para reiterarle una vez más su apoyo para hacer realidad los derechos de los trabajadores", sostuvo.

Por ello, la titular del PJ mencionó que explicó al jefe de Estado la existencia de la norma vigente y la urgencia de su implementación, ante lo cual recibió una respuesta positiva de su parte.

"Él nos ha manifestado que así lo hará, porque tiene muy claro las necesidades que pasan los trabajadores, específicamente, los del Poder Judicial", precisó Tello.

Tello y Balcázar se reunieron el Palacio de Gobierno este martes 7 de abril.

Nueva escala de sueldos para más de 17 mil trabajadores

Por unanimidad, el pasado 7 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que autoriza la implementación de una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

La medida dictada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República tiene como objetivo atraer y retener personal calificado de los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas del PJ, para "garantizar una administración de justicia oportuna y de calidad".

El dictamen fue aprobado con 83 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones; quedando exonerado de segunda votación.

La Ley N° 32509 fue publicada el 28 de noviembre del año pasado, durante la gestión de transición de José Jerí Oré. Sin embargo, hasta la fecha, aun no se ha concretado su ejecución.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, instó al presidente José María Balcázar al cumplimiento de la ley salarial del régimen 728, que establece una nueva escala remunerativa para el personal del PJ.