Fiscalía inició investigación preliminar para hallar a responsables de la muerte de un menor en colegio

14/11/2025

La Fiscalía de Lima Centro dio inicio a las investigaciones preliminares para hallar a los responsables de la muerte de un escolar de 14 años en un colegio en el Cercado de Lima.

Recaban pruebas

Los padres de familia del colegio I. E. Héroes del Cenepa denunciaron que por presunta negligencia, por parte del personal educativo, un adolescente que cursaba el tercer grado de secundaria perdió la vida luego de que no se le brindara auxilio médico.

Tras ello, a través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó de la apertura de una investigación contra "los que resulten responsables del delito de homicidio culposo".

Según detalló la Fiscalía, las diligencias fueron conducidas por la fiscal provincial María Cecilia Aguilar, del Cuarto Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima-Rímac-Breña-Jesús María, que se encargó del levantamiento de cadáver del menor y la inspección técnica policial a cargo de los efectivos de la comisaría de San Andrés.

En ese sentido, se dispuso la recopilación de los videos de las cámaras de seguridad, así como las declaraciones de la directora y el personal docente del centro educativo, así como de la madre del menor. Sumado a ello, se llevan a cabo otras diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Minedu dará facilidades en investigación

El Ministerio de Educación lamentó el fallecimiento del escolar y se comprometieron a dar las facilidades en la investigación. Además, detallaron que tras lo sucedido, dispusieron la activación de los protocolos de atención y de las acciones de supervisión correspondientes al centro educativo, a través de la UGEL 3, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

"Asimismo, se brindarán todas las facilidades para las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes, a fin de esclarecer, con total transparencia, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. En paralelo, el Minedu ha dispuesto que los equipos de Tutoría y Convivencia Escolar brinden acompañamiento emocional y soporte especializado a la familia y a la comunidad educativa", indicaron.

Es por este terrible caso que, el Ministerio Público anunció el inicio de investigaciones preliminares por el delito de homicidio culposo contra los responsables de la muerte de un menor en un colegio en Barrios Altos, Cercado de Lima.