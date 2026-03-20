Desarticulan banda 'Los Chukys de Manchay': Detenidos se dedicarían a la extorsión y el sicariato

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a cinco sujetos, acusados de presuntamente integrar la banda criminal denominada 'Los Chukys de Manchay', vinculada a delitos de sicariato y extorsión. Dos de los detenidos tenían orden de detención preliminar por homicidio calificado.

Megaoperativo durante la madrugada

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP realizaron una publicación en donde brindaron breves detalles sobre lo que fue la intervención que llevó a la detención de dichos sujetos que, ya fueron identificados por las autoridades.

Es así que, el megaoperativo estuvo liderado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Chosica, quienes contaron con apoyo de la División de Inteligencia. Dicha intervención se realizó en horas de la madrugada de este jueves 19 de marzo, exactamente en la avenida De Los Reyes.

Fueron dos efectivos policiales, quienes, durante el operativo, se aproximaron a los sujetos y los cercaron en el marco del cumplimiento del estado de emergencia vigente. Luego de ello, se realizaron las diligencias de ley correspondientes.

"Agentes del DEPINCRI Chosica, en coordinación con la División de Inteligencia, desarticuló la banda criminal 'Los Chukys de Manchay', dedicada a la extorsión, sicariato y tráfico de terrenos en Lima Este", escribieron en sus redes sociales, este viernes 20 de marzo.

🚨 Agentes del DEPINCRI Chosica, en coordinación con la División de Inteligencia, desarticuló la banda criminal "Los Chukys de Manchay", dedicada a la extorsión, sicariato y tráfico de terrenos en Lima Este. Entre los detenidos figura el presunto cabecilla alias "Cabezón Andy".... pic.twitter.com/KGJHZNPU9F — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) March 20, 2026

Dos tenía orden de detención preliminar

Según informaron, entre lo detenidos se encontró a Andy Hermenegildo, alias 'Cabezón Andy', quien sería el presunto cabecilla de la organización criminal que se dedicaba a la extorsión, sicariato y tráfico de terrenos en la zona este de la capital. Asimismo, se dio con la captura de Valentino Rímac, alias 'Valentino', Andrewn Mayta y Jean Mitha, alias 'Gordo Jan'.

La Policía Nacional indicó que alias 'Cabezón Andy' y 'Valentino' contaban con órdenes de detención preliminar por el delito de homicidio calificado, lo que podría empeorar su situación penal.

Hallaron armas, droga y más elementos

Cabe mencionar que, los efectivos policiales incautaron un revólver con serie erradicada, un rifle de aire comprimido, una carabina y diversas municiones, incluyendo cartuchos manipulados.

Además, decomisaron celulares, drogas y demás elementos como tarjetas de crédito, las cuales serán analizadas para determinar si existen más implicados en dichos delitos que, aquejan a la ciudadanía en general, día a día.

De esta manera, durante un megaoperativo, agentes de la Dirincri capturaron a integrantes de una presunta banda criminal. De acuerdo a información policial, dichos sujetos se dedicarían al cobro de cupos en paraderos de colectivos y mototaxis en zonas de Manchay, Pachacamac, Cieneguilla y Chosica.