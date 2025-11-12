Juez declara que la JNJ desafió al Poder Judicial al negarse a reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El juez constitucional Juan Torres Tasso confirmó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desacató una orden judicial al negarse a reponer en el cargo de fiscal de la Nación a Delia Espinoza.

La decisión del magistrado sostiene que los consejeros, liderados por Gino Ríos Patio, sentenciado por violencia familiar, infringieron la Ley Orgánica del Poder Judicial al no cumplir con la medida cautelar "en sus propios términos".

Torres Tasso recordó que la ley prohíbe interpretar o restringir los efectos de las resoluciones judiciales y que su incumplimiento genera responsabilidad civil, penal o administrativa.

El juez emitió su resolución tras constatar que los miembros de la JNJ intentaron justificar su desacato, alegando que el caso de Espinoza incluía otros tres cargos disciplinarios independientes.

Interpretación indebida de la medida cautelar

En su fallo, el magistrado observó que la JNJ presentó una exposición argumentativa dirigida a calificar e interpretar los alcances de la medida cautelar otorgada a Espinoza, lo que constituye una conducta de incumplimiento.

"Se observa una exposición argumentativa dirigida a calificar el contenido y los fundamentos de la resolución cautelar, restringiendo sus efectos", señala el documento judicial.

Torres Tasso precisó que la medida cautelar era clara en sus alcances y que los cuatro cargos atribuidos a la fiscal tenían un mismo origen: el presunto incumplimiento de la orden que le exigía ceder su cargo a Patricia Benavides. Por ello, concluyó que la JNJ actuó fuera de la ley, al sostener que podía mantener la suspensión preventiva por los otros cargos.

Juez notifica al Ministerio Público y defensa pide restitución inmediata

Ante esta situación, el juez dispuso informar al Ministerio Público sobre el incumplimiento de los consejeros para que adopte las medidas correspondientes.

"Todo ello la coloca (a la JNJ) en una situación de incumplimiento ante el Juzgado", se lee en la resolución.

Por su parte, la fiscal de la Nación Delia Espinoza solicitó al Poder Judicial que ordene su restitución inmediata sin necesidad de una nueva resolución de la JNJ.

Su abogado, Luciano López, argumentó que la suspensión de los efectos de la Resolución 143-2025-PLENO-JNJ implica su reincorporación automática como fiscal suprema y, por consecuencia, como titular del Ministerio Público.

La defensa también pidió que se suspenda el proceso disciplinario hasta que se emita una sentencia definitiva, señalando que el propio juez había reconocido que la medida cautelar abarcaba tanto el procedimiento como la sanción derivada.

En resumen, el juez Juan Torres Tasso confirmó que la JNJ desacató una orden judicial al no restituir a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación. El fallo advierte que los consejeros interpretaron indebidamente una medida cautelar y notifica al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley, mientras la defensa de Espinoza insiste en su reposición inmediata.