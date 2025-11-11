RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Crisis en el Ministerio Público

Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras pedirle el cargo de fiscal de la Nación: JNJ debe ordenar su restitución

El fiscal de la Nación interino aseguró que la magistrada solo podrá retomar el cargo cuando la Junta Nacional de Justicia emita una orden formal de reincorporación.

Tomás Gálvez rechaza carta de Delia Espinoza
Tomás Gálvez rechaza carta de Delia Espinoza (Composición Exitosa)

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2025

Síguenos en Google News Google News

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que recibió la carta enviada por Delia Espinoza, pero aclaró que dicho documento "no tiene ningún sentido".

El magistrado señaló que no existe una resolución que disponga la reincorporación de Espinoza como fiscal de la Nación titular y, por tanto, él continúa ejerciendo el cargo de manera legítima.

Gálvez explicó que la doctora Espinoza malinterpreta las normas y las resoluciones judiciales, creyendo erróneamente que ya ha retomado sus funciones.

"El problema es que la doctora cree que ya se incorporó a la institución y que está ejerciendo el cargo. Eso no es así. Aún estoy ejerciendo yo", declaró en el programa Al Final del Día.

El fiscal interino enfatizó que la reincorporación debe producirse mediante una resolución formal emitida por la propia Fiscalía de la Nación, una vez que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) disponga oficialmente la reposición de Espinoza.

Delia Espinoza envió carta a fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez solicitándole que le entregue su cargo
Lee también

Delia Espinoza envió carta a fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez solicitándole que le entregue su cargo

"No se entra por la ventana"

Gálvez fue enfático al precisar que ningún funcionario puede asumir el cargo de manera irregular. "No es así nomás, que entras por la ventana, a la mala o a la fuerza. Se incorpora con una resolución de Fiscalía de la Nación", subrayó.

Asimismo, explicó que para concretar la reincorporación de Espinoza, deberá emitirse una resolución que deje sin efecto su designación como fiscal de la Nación interino. Solo después de ese procedimiento, afirmó, Espinoza podrá ejercer plenamente sus funciones como fiscal titular.

Delia Espinoza retorna como fiscal de la Nación: Tomás Gálvez y JNJ deben acatar orden del PJ, señala su abogado
Lee también

Delia Espinoza retorna como fiscal de la Nación: Tomás Gálvez y JNJ deben acatar orden del PJ, señala su abogado

"En tanto y en cuanto no exista esa resolución, ella no está en la función ni ejerciendo función pública alguna", insistió el magistrado, calificando la carta de la doctora Espinoza como "un despropósito y una indebida interpretación del orden jurídico".

Esperará decisión de la Junta Nacional de Justicia

Durante la entrevista, Gálvez aclaró que su posición no responde a una interpretación personal, sino al cumplimiento estricto de las normas vigentes.

Además, sostuvo que no puede actuar por cuenta propia y que debe esperar la decisión de la JNJ, tal como lo ordena la resolución judicial. 

"La sentencia dispone que la Junta Nacional de Justicia reponga a la doctora Espinoza como fiscal de la Nación. En cuanto esa orden sea cumplida, de inmediato sacaré la resolución que ponga fin a mi interinato", afirmó.

Finalmente, Gálvez reiteró que solo a partir del momento en que la JNJ emita la orden correspondiente, Espinoza podrá ejercer el cargo. Mientras tanto, "ella no dispone de nada, absolutamente nada", sentenció el fiscal interino.

Temas relacionados Delia Espinoza fiscal interino JNJ Ministerio Público Tomás Gálvez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA