Lizeth Marzano: PJ realizó audiencia de apelación de prisión preventiva contra Adrián Villar

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima realizó este jueves 26 de marzo la audiencia de apelación de prisión preventiva de Adrián Villar por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de Lizeth Marzano Noguera. Durante su intervención, el procesado manifestó su arrepentimiento y disposición para colaborar con las autoridades.

PJ audiencia de apelación

Este 26 de marzo, se realizó la audiencia de apelación de prisión preventiva solicitada por la defensa legal de Adrián Villar, César Nakazaki, que busca revocar la medida judicial y buscar una "justa pena" a través de un "debido proceso".

Dentro de los alegatos del letrado, refirió que Adrián Villar presentó una "conducta procesal positiva" e hizo referencia a que no se habría dado un peligro de obstaculización, tal como lo expone la Fiscalía.

Nakazaki refirió que el peligro de obstaculización "tiene que ser efectivo" traduciéndose en una afectación de fuentes de prueba, algo que no habría sucedido según el abogado. "Reto al fiscal a que escoja el hecho que sea", precisó.

"Quiero reiterar lo que he dicho antes, perdón, perdón a la familia a todas las personas que amaron a Lizeth. Estoy muy arrepentido por todo lo que ha sucedido y estoy aquí para ponerme a disposición de las autoridades conforme el proceso lo indique", declaró.

Por su parte, durante la intervención del fiscal del caso, indicó que "le aconsejaron presentarse y no se presenta" y que su presentación se dio una vez vencida la detención en flagrancia. En ese sentido, el Ministerio Público refirió que la "prisión preventiva no solo tiene por propósito asegurar al investigado al proceso sino también su efectividad", indicó.

Adrián Villar permanece en penal Castro Castro

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso que Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de Lizeth Marzano, sea trasladado al penal Miguel Castro Castro para cumplir prisión preventiva por nueve meses.

Su ingreso ocurrió el pasado 6 de marzo, luego que el PJ dictará la medida judicial en contra del joven de 21 años por considerar que no se había sustentado un arraigo y que existe peligro de fuga tras el atropello mortal contra la deportista.

El caso por el fallecimiento de Lizeth Marzano continúa desde el Poder Judicial. Este jueves se dio la audiencia de apelación presentada por Adrián Villar donde refirió encontrarse arrepentido. Su abogado solicita revocar la prisión preventiva por nueve meses y un "debido proceso" por el caso.