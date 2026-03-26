Tomás Gálvez solicitará a la JNJ cubrir las vacantes de Delia Espinoza y Pablo Sánchez

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aseguró que le solicitará a la Junta Nacional de Justicia cubrir las vacantes disponibles tras la destitución de Delia Espinoza y la no ratificación de Pablo Sánchez como fiscales supremos.

Puestos disponibles

En entrevista para Canal N, el titular del Ministerio Público reveló que fue elegido fiscal de la Nación ante Juan Villena, saliendo vencedor con tres votos a dos, inclusive aseveró que fue apoyado por Zoraida Ávalos y Patricia Benavides.

Asimismo, se refirió a los puestos que han quedado vacíos en la Junta de Fiscales Supremos, pues debería ser conformada por siete miembros, pero actualmente solo cuenta con cinco.

"Hay dos vacantes que vamos a solicitar a la Junta Nacional de Justicia que proceda a nombrar su reemplazo", afirmó sobre los puestos disponibles.

El fiscal de la Nación estimó que el pedido se formalizará el próximo mes, aunque depende de los tiempos de la JNJ. Sumado a ello, recordó que hay proyectos en el Congreso que buscan ampliar el número de fiscales supremos.

Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

El último miércoles 25 de marzo, Gálvez brindó una entrevista a Exitosa, en la que reveló que el martes 31 de marzo sustentará ante el Congreso el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

El jurista consideró esta mañana que es urgente la actualización de la Ley Orgánica de Ministerio Público, teniendo en cuenta que otras leyes han sido reformadas, incluso la propia Constitución Política del Perú, en 1993.

En esa misma línea, recordó que la ley matriz de la Fiscalía tiene más de 45 años y al estar desfasada, impulsó la creación de una nueva ley desde noviembre de 2025, la cual está a punto de ser sustentada en el Legislativo.

Asimismo, justificó la necesidad de tener una nueva ley orgánica, poniendo como ejemplo la limitación en la función fiscal, la cual confiere a los representantes del Ministerio Público desarrollar las investigación con base a su criterio, impidiendo a la propia institución establecer "parámetros, instructivos, protocolos y lineamientos" para fortalecer la investigación.

"El proyecto de nueva ley orgánica que ya hemos elaborado entre un grupo de 70 de los más conocedores sobre la problemática del Ministerio Público, entre ellos 40 fiscales, ese proyecto ya está en el Congreso de la República y lo vamos a sustentar el 31 de este mes. Felizmente a habido una respuesta positiva en el Congreso", mencionó.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, informó que solicitará a la Junta Nacional de Justicia que cubra las vacantes que dejaron Delia Espinoza y Pablo Sánchez en la Junta de Fiscales Supremos.