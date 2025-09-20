Puente Piedra: Delincuentes detonan explosivo en vivienda multifamiliar con nueve niños dentro

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una vivienda multifamiliar en la calle 6 de la segunda etapa de Rosa Luz, en Puente Piedra, fue escenario de un nuevo atentado extorsivo durante la medianoche.

Un artefacto explosivo fue detonado en la puerta principal, generando temor entre los vecinos y, sobre todo, entre las familias que residen en el inmueble, donde habitan al menos nueve niños que pudieron resultar heridos.

El ataque ocurrió alrededor de las 12:00 de la noche, donde testigos afirmaron que sujetos sospechosos merodeaban minutos antes del estallido a bordo de un automóvil blanco.

Pese a la rápida llegada de agentes policiales y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), el hecho puso en evidencia la vulnerabilidad de los vecinos frente a la ola de extorsiones que azota la zona norte de Lima.

Víctima había recibido amenazas extorsivas

De acuerdo con la información recogida, la principal agraviada —quien prefirió no brindar declaraciones públicas— aseguró que ya venía recibiendo amenazas previas.

Los delincuentes le exigían el pago de 20 mil soles como parte de una extorsión vinculada a un negocio familiar, cuyo giro no quiso detallar.

Incluso, días antes del atentado, los extorsionadores enviaron un video advirtiendo que estaban vigilando la vivienda. Pese a que la mujer dio aviso a la Policía Nacional y algunos efectivos llegaron a rondar la zona, los criminales esperaron la salida de los uniformados para colocar el explosivo en el inmueble.

Este hecho revela no solo la planificación de los delincuentes, sino también la insuficiente capacidad de respuesta policial ante un crimen en curso, lo que ha generado mayor miedo entre los vecinos del sector.

Familias en riesgo y pedido de mayor seguridad

La propietaria del inmueble señaló su temor por la seguridad de su familia y la de sus vecinos, ya que en el edificio multifamiliar viven varios niños. En total, se estima que son nueve menores de edad quienes corren peligro en caso de que ocurra un nuevo ataque.

Los residentes de la segunda etapa de Rosa Luz exigen mayor resguardo policial y presencia permanente de las autoridades, pues los delincuentes continúan utilizando artefactos explosivos como método de intimidación en zonas residenciales.

El uso de estos dispositivos no solo representa un ataque contra la integridad de las víctimas de extorsión, sino también un riesgo latente para inocentes que nada tienen que ver con las amenazas.

Al cierre de este informe, agentes de la PNP y la UDEX aseguraron la zona para descartar la presencia de otros artefactos, mientras se espera que continúen las investigaciones que permitan dar con los responsables de este nuevo atentado que mantiene en zozobra a los vecinos de Puente Piedra.