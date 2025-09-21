'Los Yepes': Dictan 36 meses de prisión preventiva para banda dedica a extorsionar a transportistas del Callao

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó 36 meses de prisión preventiva para seis integrantes de la organización criminal 'Los Yepes', banda de extorsionadores que atentaba contra comerciantes y transportistas del Callao.

Como se recuerda, los sujetos fueron capturados el pasado 29 de agosto, en un megaoperativo que contó con la participación de 36 fiscales de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y más de 500 efectivos de la División contra el Crimen Organizado (Divincco) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Delinquían desde el 2017

De acuerdo con los teoría fiscal, los procesados se dedicaban al cobro de cupos a comerciantes, conductores de camiones y cobradores de combi en la Provincia Constitucional del Callao, desde el año 2017.

En ese sentido, se les imputa de haber cometido los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y otros ilícitos. Por ejemplo, habrían exigido pagos de entre S/ 1 y s/ 5 diarios a comerciantes informales, y montos de hasta S/ 5 000 a los vendedores formales del Mercado Central del Callao, en ese sentido, utilizaban falsos chalecos de fiscalización de la Municipalidad Provincial del Callao.

La peligrosa red era conocida por amedrentar a ambulantes con armas de fuego para exigir el pago de los cupos, de lo contrario, atentaban contra sus vida, tal como ocurrió contra un comerciante en abril del año 2024.

Un agente policial entre los detenidos

Los investigados por fueron identificados como Edgar Salazar, Arian Seminario, Andrés Espinoza, Jordan Ochoa, Jaico Ugarte y Alejandro Morales, este último, un efectivo policial en funciones detenido en flagrancia, vinculado al delito de tenencia ilegal de municiones de corto y largo alcance, lo que evidenciaría el grado de infiltración y alcance de la organización criminal en instituciones del Estado.

Según la tesis fiscal, la estructura de la red se mantenía activa desde el interior de las cárceles, es por ello, que el operativo de allanamiento incluyó las celdas del penal Sarita Colonia, donde está recluido el presunto cabecilla de la organización criminal.

Los operativo liderado por el fiscal adjunto provincial de la FECOR, Christian Céspedes Herrera, se llevó a cabo en 40 inmuebles, entre los que se incluyen 10 viviendas, una comisaría, así como un local comercial y el mencionado establecimiento penitenciario.

Desde ahora, los procesados estarán tras las rejas mientras duran las investigaciones en sus contra y para la tranquilidad de un sector de transportistas y comerciantes del Callao.