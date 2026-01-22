Piden suspender Semana de Representación y convocar Pleno extraordinario por informe que vincula a Zhihua Yang

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La crisis política que rodea al presidente José Jerí podría intensificarse tras el pedido del congresista Edward Málaga Trillo, quien presentó un oficio solicitando la cancelación de la Semana de Representación y la convocatoria inmediata de un Pleno extraordinario para debatir el informe final de la comisión multipartidaria que investigó irregularidades en obras y licitaciones de empresas chinas.

El documento, dirigido a la primera vicepresidencia del Congreso, subraya que el informe tiene una relevancia directa con la actual coyuntura política, pues menciona al empresario Zhihua Yang como operador de un engranaje de 13 compañías chinas investigadas.

Según Málaga, la falta de debate parlamentario y la no publicación del informe han impedido que el Congreso cumpla su función fiscalizadora y han profundizado la desconfianza ciudadana.

Antecedentes del informe

La comisión investigadora fue creada en 2024 para indagar presuntas irregularidades en contratos y obras adjudicadas a empresas chinas en el país. El informe preliminar señalaba diferencias sustanciales con la versión final, incluyendo una página que vinculaba directamente a Yang como facilitador del modus operandi de las compañías investigadas.

En octubre de 2025, cuando Jerí asumió la presidencia del Congreso, se solicitó debatir el documento, pero el tema nunca llegó al Pleno y quedó suspendido por un trimestre. En su oficio, Málaga enfatiza que la omisión de este debate afecta la credibilidad del Parlamento.

"La falta de debate parlamentario y la no publicación del documento contribuyen a profundizar la desconfianza ciudadana y a debilitar la credibilidad del Congreso como órgano de control político", señala el oficio.

El congresista pidió que la Junta de Portavoces evalúe la suspensión de la Semana de Representación y que se convoque de inmediato a un Pleno extraordinario para discutir el informe y hacerlo público.

Un caso que excava más hondo

La solicitud de Málaga se produce en medio de la controversia por las reuniones extraoficiales de Jerí con Zhihua Yang, que ya han motivado seis mociones de censura en el Congreso y una investigación preliminar en el Ministerio Público.

De prosperar el pedido, el debate del informe podría reabrir el caso de las empresas chinas y colocar a Jerí en una situación aún más complicada, al vincularlo indirectamente con un empresario señalado en investigaciones previas.

El movimiento de Málaga busca acelerar el control político sobre Jerí y evitar que el tema quede relegado en medio de la crisis. La publicación del informe podría convertirse en un punto de quiebre, ya que pondría en evidencia vínculos cuestionados y daría más argumentos a quienes impulsan la vacancia.

El pedido de Edward Málaga para suspender la Semana de Representación y convocar un Pleno extraordinario abre un nuevo frente en la crisis de José Jerí. El informe sobre las empresas chinas y la mención a Zhihua Yang como operador podrían ser determinantes en el futuro político del mandatario.