Ministerio Público: Tomás Gálvez Villegas juró como nuevo fiscal de la nación para el período 2026-2029

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En una ceremonia solemne llevada a cabo desde las 11:00 a. m. en la sede institucional del Ministerio Público, Tomás Aladino Gálvez Villegas juró al cargo como nuevo fiscal de la nación para el período 2026-2029, con opción a reelegirse por dos más.

Como se recuerda, el letrado fue elegido oficialmente en el puesto a través de una elección llevada a cabo por la Junta de Fiscales Supremos (JFS), la mañana del lunes 23 de marzo.

Nueva gestión al interior del Ministerio Público

Vale recordar que, el flamante titular de la Fiscalía de la Nación ya venía asumiendo el cargo de forma interina desde septiembre de 2025, tras una suspensión impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a Delia Espinoza Valenzuela.

En ese sentido, el acto de elección recién pudo celebrarse esta semana, luego de que el organismo ratificara la medida impuesta a la ahora exfiscal suprema, quien además está inhabilitada por el Parlamento para asumir cargos públicos por 10 años, desde diciembre del año pasado.

En el marco de la Ley N.º 26288, la elección se realizó con la JFS en pleno, quedando 3 a 2 a favor de Gálvez Villegas. Es importante mencionar que, por su designación votó él mismo, más las fiscales supremas Patricia Benavides Vargas y Zoraida Ávalos Rivera. No obstante, Luis Arce Córdova y Juan Carlos Villena Campana hicieron lo contrario.

El nombramiento quedó establecido en la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.º 012-2026-MP-FN-JFS, publicada el martes 24 de marzo en el Diario Oficial El Peruano. Su designación también llamó a la crítica del Colegio de Abogados de Lima (CAL), institución que calificó el hecho como un acto que "colisiona con la defensa de la legalidad".

(Noticia en desarrollo...)