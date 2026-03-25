Tomás Gálvez: Proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público se sustentará el 31 de marzo en el Congreso

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El nuevo fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, brindó este miércoles 25 de marzo una entrevista a Exitosa, donde informó que el próximo martes 31 sustentará ante el Congreso de la República el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

Durante su paso por el programa "Hablemos Claro", el flamante titular de la Fiscalía de la Nación se mostró confiado con que la iniciativa pueda ser respaldada en el Parlamento. Este será su primer gran acto, luego de su juramentación al cargo, la cual será este viernes 27 de marzo.

(Noticia en desarrollo...)