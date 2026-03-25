RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Apuesta por la reforma institucional

Tomás Gálvez: Proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público se sustentará el 31 de marzo en el Congreso

En entrevista con Exitosa, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, indicó que el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público será sustentado este martes 31 de marzo en el Congreso.

Tomás Aladino Gálvez Villegas - fiscal de la nación.
Tomás Aladino Gálvez Villegas fiscal de la nación. Exitosa Noticias

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El nuevo fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, brindó este miércoles 25 de marzo una entrevista a Exitosa, donde informó que el próximo martes 31 sustentará ante el Congreso de la República el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

Durante su paso por el programa "Hablemos Claro", el flamante titular de la Fiscalía de la Nación se mostró confiado con que la iniciativa pueda ser respaldada en el Parlamento. Este será su primer gran acto, luego de su juramentación al cargo, la cual será este viernes 27 de marzo

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados Congreso Fiscalía Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público reforma Tomás Gálvez Villegas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias