PJ dicta nueve meses de prisión preventiva a 'Pequeño J', presunto autor intelectual del triple feminicidio en Argentina

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial, mediante la Corte Superior de Justicia de Chilca, dictó a nueve meses de prisión preventiva para Tony Valverde, alias 'Pequeño J'. Este ciudadano peruano es el sospechoso de ser el autor intelectual del triple feminicidio que ocurrió en Gran Buenos Aires, Argentina, país que que solicita su extradición.

Con fines de extradición

La audiencia se desarrolló de forma virtual y estuvo a cargo del juez Cristian Rafael Chumpitaz Pariona, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca. Las calles aledañas a la carceleta de esta localidad, donde se encuentra detenido Valverde Victoria, fueron cerradas por medidas de seguridad.

Durante su exposición, el magistrado a cargo señaló que la justicia de Argentina tiene 60 días para presentar la demanda de extradición contra 'Pequeño J'. Esto debido a que se tiene que elevar a la sala de la Corte Suprema, que emitirá un informe y se promediará las diligencias a realizarse.

"El Juzgado accederá al plazo solicitado por el Ministerio Público de los nueve meses que otorgará como plazo de detención preventiva con fines de extradición. Plazo suficiente como para que pueda cumplirse con el trámite de la extradición pasiva que postulará la República de Argentina", manifestó el juez Chumpitaz Pariona.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Por su presunta autoría intelectual en el triple feminicidio ocurrido en Argentina, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva, con fines de extradición, para Tony Valverde, alias 'Pequeño J'.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar:... pic.twitter.com/HA5f7OhS2I — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2025

Cabe precisar que el representante del Consulado argentino no se presentó a la audiencia. Al ser este el país interesado en su extradición, su participación era necesaria, debido a que el MP actuó en representación con la solicitud de extradición a partir del pedido a la Circular Roja (notificación de la Interpol para detener provisionalmente a una persona buscada).

Lugarteniente de 'Pequeño J' se negó a declarar

Tras la expulsión de Matías Ozorio, lugarteniente y presunto cómplice del crimen ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela el pasado 19 de setiembre, pisó suelo argentino. Ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, el detenido se negó a declarar.

Al ser entregado al Juzgado que interviene en el caso, el N°4 de Garantías de La Matanza, el ciudadano argentino de 28 años solo se limitó a asentir con la cabeza. Luego de eso, descendió del avión antes de ser llevado a su centro de detención.

En consecuencia, Tony Valverde, alias 'Pequeño J', pasará una temporada detenido por su presunta autoría intelectual del triple feminicidio ocurrido en Argentina. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra, a la espera de la demanda de extradición que debe presentar el Estado argentino.