'Pequeño J' no cometió triple feminicidio, afirma su abogado: "Es inocente de todas estas acusaciones"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó nueves de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J' por presunta autoría intelectual en un triple femenicidio suscitado en Argentina. Durante la audiencia, su abogado trató de justificar los actos por los que se le acusa a su patrocinado asegurando su inocencia.

Abogado de 'Pequeño J' justifica acusaciones

Marcos Sandoval, abogado de Tony Valverde, alias 'Pequeño J', en el desarrollo de la audiencia virtual, llevada a cabo este viernes 3 de septiembre, expuso que el criminal peruano "es inocente" de la acusación de triple crimen en su contra y explicó las razones por las que considera ello.

"Mi patrocinado es inocente de todas estas acusaciones solo que, al ver tu nombre y apellidos que salía en la televisión y Crónica de Argentina, como se encuentra solo, joven de 20 años en la vecina República de Argentina, él ha optado por la idea de que en Argentina no tiene ninguna familia, me detienen, quién me va a ver en la cárcel, quién me va a poner un abogado", señaló el letrado.

En tal sentido, manifestó que lo anteriormente mencionado "ha sido la idea" de Valverde Victoriano "para que se venga al Perú". "Es por eso la razón que cuando le hace la pregunta nuestro magistrado si se somete voluntariamente a la extradición, el que habla le ha sugerido que por el momento no, que siga su curso normal", refirió Marcos Sandoval.

La estrategia de defensa de 'Pequeño J'

Asimismo, indicó que lo que se busca es que el narcotraficante liberteño lo metan "preso sin llevar adelante una investigación clara, objetiva de los hechos que han ocurrido".

"Para eso el planteamiento de esta defensa tácticamente es que se demore o que siga su curso normal, que enfríe las cosas y se pueda llevar allá (Argentina) los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos", enfatizó el abogado de 'Pequeño J'.

Dictan 9 meses de prisión preventiva a 'Pequeño J'

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión prevnetiva a Tony Valverde, alias 'Pequeño J', por su presunta autoría intelectual en el triple asesinato ocurrido en Argentina.

Cabre resaltar que, aún se está a la espera de la demanda de extradición que deberá presentar el Estado argentino.

En líneas generales, durante la audiencia del Poder Judicial de 'Pequeño J', su abogado Marcos Sandoval justificó la acusación por triple feminicidio de su patrocinado asegurando que "es inocente de todas estas acusaciones".