Agrupación política rechaza acusaciones de Silvana Carrión y defiende denuncia de López Aliaga

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El partido Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respondió este viernes a las declaraciones de la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien denunció presiones políticas en su destitución. A través de un comunicado, la organización política remarcó que la denuncia contra Carrión fue realizada en el marco de las facultades legales del burgomaestre y que ninguna de sus acciones puede ser interpretada como injerencia indebida.

Denuncia presentada dentro de sus facultades

En su pronunciamiento, Renovación Popular defendió el accionar de López Aliaga, señalando que su denuncia ante la Procuraduría General del Estado estuvo amparada en la normativa vigente. La agrupación descartó que esta medida tenga motivaciones políticas.

"El alcalde Rafael López Aliaga, en uso de sus facultades, presentó una denuncia por inconducta funcional/falta grave ante la Procuraduría General del Estado, solicitando su destitución por haber transgredido el deber de guardar reserva de la información", expresó el comunicado

Otro de los puntos abordados en el comunicado fue la visita de congresistas de Renovación Popular a la Procuraduría General del Estado, hecho que, según Carrión, reflejaría una presión directa sobre la institución.

El partido aclaró que la presencia de sus parlamentarios se dio "en forma pública, formal y transparente" y que el objetivo fue expresar su preocupación por la actuación de Carrión en el caso Discovery en Estados Unidos, vinculado a la concesionaria Rutas de Lima.

"La Procuraduría no tiene competencia para defender al Estado peruano en el caso Discovery en los Estados Unidos (Rutas de Lima)", remarcaron, en alusión a los cuestionamientos de la exprocuradora sobre su intervención en dicho litigio internacional.

Comunicado de Renovación Popular.

"No es injerencia política"

Renovación Popular rechazó categóricamente que estas acciones sean interpretadas como una intromisión indebida en la labor de la Procuraduría. Asimismo, el partido insistió en que tanto el accionar del alcalde como de sus congresistas se ajusta a los marcos legales y no busca entorpecer la independencia de las instituciones.

"De ninguna manera denota un acto de injerencia política, sino el ejercicio legal y constitucional de sus atribuciones en defensa de los intereses del país", puntualizó el comunicado.

El pronunciamiento de Renovación Popular marca un nuevo capítulo en la polémica en torno a la salida de Silvana Carrión de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato. Mientras la exprocuradora denuncia presiones políticas y maniobras para forzar su destitución, la agrupación liderada por Rafael López Aliaga asegura que actuó dentro de la legalidad y en defensa de los intereses del país.