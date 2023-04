Poder Judicial ordena 8 meses de prisión preventiva contra limpiaparabrisas que asesinó a un conductor

08/04/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ordenó 8 meses de prisión preventiva para José Alberto Jirón Holder (22) por presuntamente ser el asesino del conductor Jean Marco Caro Núñez (30), quien el día de su fatídica muerte, se dirigía junto a su esposa y otros familiares a realizar un envío a un terminal terrestre en el distrito de La Victoria por Semana Santa.

El cruento homicidio se dio en el cruce de las avenidas Grau con Abancay, en el distrito de Cercado de Lima. Quien se encontraba al mando del vehículo se estacionó por la luz roja del semáforo. Fue en ese momento que apareció Jirón ofreciendo su servicio de limpiar las lunas de su movilidad.

Ante la negativa de Caro Núñez, el ciudadano de nacionalidad extranjera sacó una tijera y sin piedad se lo clavó en el pecho al joven conductor. Jean Caro es movilizado hacia el hospital más cercano, con la esperanza de salvarle la vida, pero no resistió. Falleció tiempo después.

El homicida tras su acto huye de la escena del crimen "como si nada hubiera pasado", pero no contaba con que las cámaras de seguridad estarían grabando todo lo sucedido.

Fue así que los agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo para dar con el paradero de Jirón Holder y lo consiguieron.

"Fue en defensa propia"

El joven tras ser detenido prestó sus declaraciones a los efectivos policiales, donde dijo en todo momento que "actuó en defensa propia".

"Yo no le hice nada para que se muera. Estoy normal, no sabía que se iba a morir. Le iba a limpiar el carro y el pata me insultó. Entonces, le eché agua en la cara. Luego, le di con una tijera en el pecho", expresó sin remordimiento a los policías en la comisaría de Cotabambas.

Cabe precisar que el homicida no muestra arraigo familiar ni laboral por lo que pasará los próximos 8 meses tras las rejas, mientras continúe su investigación.

Por otro lado, el occiso, Jean Marco Caro Núñez, será sepultado en su natural Jauja.

¿El homicida pertenecerá a una organización criminal?

Según investigaciones, Jirón podría ser miembro de "Los coreanos" una banda criminal conformada por ciudadanos venezolanos. Este se encargaría de intimidar a los conductores si es que no les aceptan sus servicios de limpiaparabrisas. Tal como sucedió con el joven de 30 años.

Municipalidad de Lima se pronunció sobre caso de limpiaparabrisas

En vista de la trágica muerte de Caro Núñez, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció al respecto y dijo que trabajará en la eliminación del servicio de limpiaparabrisas en las calles de la capital.

Esto lo anunció a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a un usuario que había solicitado el fin de esta práctica informal.

"Pediré que se apruebe como Ordenanza o Acuerdo de Concejo en próxima Sesión de Alcaldía Metropolitana. Tienes razón, tenemos derecho en vivir en paz y con orden", dijo el burgomaestre.