Poder Judicial separó a juez que declaró improcedente la extradición de Wanda del Valle

La Corte Superior de Justicia de Lima Este, bajo el cargo de Rose Mary Parra Rivera de González, emitió un comunicado donde señala la separación del juez Alfonso Del Carpio Delgado, quien declaró improcedente el requerimiento de extradición de la ciudadana venezolana, Wanda del Valle Bermúdez Viera, quien se encuentra detenida en Colombia.

Suspenden a Alfonso Del Carpio

"La presidenta de la Corte Superior de Justicia Lima Este, Rose Mary Parra Rivera de González, separó del cargo de juez supernumerario al abogado Alfonso Del Carpio Delgado, quien decidió declarar improcedente el requerimiento de extradición activa de la ciudadana venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera ante las autoridades de Colombia, por el presunto delito de ofrecimiento para el delito de sicariato", se lee en el comunicado.

Además, piden a la Autoridad Nacional de Control (ANC) una exhaustiva investigación de las personas que llevaron el caso para determinar si el magistrado, en mención, actuó o no de acuerdo a ley. También se señaó que iniciaron una investigación preliminar por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC).

Suspenden a juez que declaró improcedente extradición de Wanda del Valle.

¿Quién lo reemplazará?

A través de la Resolución N° 001300-2023-P-CSJLE-PJ, se encarga a la magistrada Leyla Lais Almandos Vargas, jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Lima Este, asumir las funciones del suspendido Alfonso del Carpio Delgado a partir del 16 de diciembre hasta que se designe un juez supernumerario en el referido órgano jurisdiccional.

Improcedente extradición de Wanda

A través del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria, el juez Alfonso Del Carpio Delgado, declaró improcedente la extradición de la expareja del 'Maldito Cris', Wanda del Valle, argumentando que la Fiscalía omitió señalar bajo qué artículo de la ley penal colombiana se realizaba su pedido para traer al Perú a la detenida.

"El Ministerio Público ha calificado la conducta perseguida bajo los alcances del artículo 108-D inciso 2) del Código Penal peruano, sin embargo, ha omitido señalar bajo qué artículo específico de la ley penal colombiana, estaría regulada la conducta atribuida a la investigada Wanda del Valle", se lee en la primera parte del documento.

PJ declaró improcedente extradición de Wanda del Valle.

Por delito de sicariato

Seguido a ello, el PJ señaló que no corresponde al juez suplir las deficiencias del Ministerio Público, por lo cual declaraban improcedente el requerimiento de extradición de la 'Bebecita del crimen', investigada por los delitos de conspiración y sicariato en agravio del coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

Como se recuerda, la investigada negó todas las acusaciones en su contra, como el formar parte del 'Tren de Aragua': "No pertenezco a la organización, no he amenazado al señor coronel Víctor Revoredo Farfán. Sí, fui pareja del muchacho ('Maldito Cris'), él tuvo sus errores, pero fue él no fue mi persona", aseguró.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lima Este suspendió de su cargo, al juez Alfonso Del Carpio Delgado, por declarar improcedente el requerimiento de extradición de Wanda del Valle, expareja del 'Maldito Cris'.