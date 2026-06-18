Rafael Vela descarta aspiraciones políticas y responde ante posible destitución como fiscal: "Voy a luchar por mis derechos"

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El aún fiscal superior, Rafael Vela Barba, visitó los estudios de Exitosa este jueves 18 de junio para brindar detalles de su actual situación dentro del Ministerio Público. El exintegrante del Equipo Especial Lava Jato afronta una serie de pedidos que lo podrían alejar de la Fiscalía por lo que acusó a un sector de la entidad de estar parcializada.

Luchará por sus derechos

Durante la extensa charla con Nicolás Lúcar, Vela Barba señaló que luchará hasta el final por hacer respetar sus derechos y mantenerse dentro del sistema de justicia peruano. Esto lo indicó por los dos pedidos de destitución que se le impuso más otro pedido de nueve meses y medio de suspensión.

A su vez, Rafael Vela dejó en claro que el Ministerio Público se ha convertido en una institución a donde siente que no pertenece ya que actualmente están persiguiendo fiscales por solo reportajes periodísticos llenos de información falsa.

"Yo voy a luchar por mis derechos inclaudicablemente. Yo me he quedado dentro de una institución a la cual siento que no pertenezco porque es una institución que no respeta la autonomía de los fiscales donde los fiscales están amordazados y condicionados porque ahora tienen que mirar todos los días a la TV para saber si mañana le van a abrir una investigación porque en esto se ha convertido el Ministerio Público", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el fiscal Rafael Vela aseguró que defenderá sus derechos frente a la sanción impuesta en su contra y expresó su malestar con la situación que atraviesa dentro del Ministerio Público. Asimismo, descartó tener aspiraciones... pic.twitter.com/XIPfMqxsuq — Exitosa Noticias (@exitosape) June 18, 2026

No cuenta con aspiraciones políticas

Luego de lamentar la presunta situación en la que se encuentra la Fiscalía de la Nación, el aún fiscal superior señaló que no cuentan con ninguna aspiración de postular a puestos políticos, a diferencia de su excompañero, José Domingo Pérez.

De acuerdo a su parecer, si hubiera tenido ambiciones de postular en las elecciones generales o municipales del 2026, hubiera renunciado a su cargo público en octubre del 2025 tal como lo indicaba la ley para funcionarios que ostentan un puesto dentro del aparato del Estado.

"Yo no pertenezco a esa dinámica, yo pertenezco a la dinámica del respeto por el sistema de justicia y voy a luchar inclaudicablemente por eso y no tengo ningún tipo de aspiración política, además no hay coyuntura para hacerlo porque si hubiera querido habría renunciado en octubre del 2025 y seguramente habría recibido críticas, pero habría sido totalmente transparente", añadió.

De esta manera, el aún fiscal superior, Rafael Vela Barba, aseguró que luchará por mantenerse dentro del Ministerio Público y descartó tener aspiraciones políticas.