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Defiende accionar de exfiscal

Domingo Pérez no procedió con odio en 'Caso Cócteles', señala Rafael Vela: "Actuó correctamente como fiscal"

Rafael Vela respaldó el trabajo realizado por José Domingo Pérez en el 'Caso Cócteles' en el que resaltó que su conducta de agresividad procesal, válida en el marco legal, se confunde con odio.

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 18/06/2026

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En diálogo con Exitosa, Rafael Vela respaldó el trabajo realizado por José Domingo Pérez en el 'Caso Cócteles', indicando que su conducta de agresividad procesal, válida en el marco legal, es confundida con odio.

La perspectiva de Vela sobre Domingo Pérez

La incorporación del exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, al partido político que tiene como candidato presidencial a Roberto Sánchez derivó en una serie de especulaciones debido a que muchos lo calificaron como un "antifujimorista" y que ello se evidenciaba en el manejo del proceso del caso 'Cócteles' que involucraba a Keiko Fujimori.

Sobre ello, Rafael Vela compartió su punto de vista acerca de su excolega a quien consideró una persona proba y que en el desarrollo de su función como fiscal lo hizo de forma correcta.

"Para mí es un hombre correcto, que actuó correctamente como fiscal (...) muchas veces la conducta de agresividad procesal dentro de lo legal, por convicción y por determinación confunde con odio. Estoy hablando del momento en que el doctor Pérez se encargaba de una investigación que él la heredó, la ordenó, continuó, la presentó ante el Poder Judicial con éxito", manifestó.

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