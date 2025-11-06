RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡No va más!

Arturo Fernández desiste en demanda contra César Combina por la que lo declararon reo contumaz

El exalcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán, desistió de la demanda contra César Combina por el presunto delito de difamación agravada, por el cual se le declaró reo contumaz.

Arturo Fernández desiste de denuncia
Arturo Fernández desiste de denuncia (Composición Exitosa)

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 06/11/2025

El exalcalde de Moche, César Arturo Fernández Bazán, decidió desistir de la demanda por el presunto delito de difamación agravada contra César Combina Salvatierra. 

Es una decisión personal

La demanda se presentó luego de que César Combina publicara en sus redes una captura de una resolución firmada, aparentemente, por Fernández en la que designaba a Einer Gilbert Alva León, más conocido como 'Makanaky', como gerente de Educación, Cultura y Deportes de la comuna que manejaba. 

En el documento presentado al Poder Judicial, el exalcalde sustenta que su desistimiento no responde a algún tipo de acuerdo, sino a una decisión personal que adopta en consecuencia con sus principios de "tolerancia, democracia y reconciliación". 

"He considerado que el ejemplo más poderoso que puede dar un ciudadano y servidor público es renunciar a toda forma de venganza y apostar por el diálogo y la libertad, incluso frente a agravios personales", sostiene. 

Desiste de demanda
Desiste de demanda

Por su parte, Combina, a través de sus redes sociales agradeció a Arturo Fernández, señalando que confirmó que la denuncia se politizó para evitar su pre-candidatura presidencial. 

"Agradezco las palabras de Arturo Fernández quien confirma que una denuncia se politizó para evitar mi pre-candidatura presidencial. Lamento lo que le sucedió también a él. Confío en Dios y la justicia para resolver este tema en las próximas horas", señaló.

Fue declarado reo contumaz

El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, resolvió declarar reo contumaz a Cesar Combina Salvatierra, acusado por el delito de difamación agravada en contra del exalcalde de Moche, César Arturo Fernández Bazán. 

El inicio del juicio oral estaba programado para el 30 de octubre, pero según el acta, ni sus abogados ni él se conectaron, pese a haber sido notificados, por ello, el juez Juan Conrrado Bendezu Villena resolvió declararlo reo contumaz.

"Se resuelve declarar reo contumaz al acusado Cesar Augusto Combina Salvatierra y cuyos demás datos generales de ley obran en autos, disponiéndose su inmediata ubicación y conducción compulsiva para que sea puesto a disposición de este juzgado", resuelve.

Además, la resolución ordena la ubicación y captura del imputado. Ello, luego que el juez ratificara que tanto Combina como sus abogados se encontraban "válidamente notificados en sus respectivos domicilios". Por su parte, los abogados del exalcalde declaro que la resolución se declare en el instante y sea "trasladado a la Judicatura".

Es así como Arturo Fernández desistió de la demanda contra César Combina por el presunto delito de difamación y por el que, este último había sido declarado reo contumaz. 

Temas relacionados Arturo Fernández César Combina demanda difamación reo contumaz

