Tomás Gálvez: Oficializan designación como nuevo fiscal de la nación para el período 2026-2029

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público oficializó este martes 24 de marzo el nombramiento de Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la nación para el período 2026-2029, con opción de reelegirse por dos más.

A través de la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.º 012-2026-MP-FN-JFS, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, los máximos representantes de la Fiscalía de la Nación hacen oficial la designación, teniendo como fecha de juramentación, el día viernes 27 de marzo de 2026.

Al mando de la Fiscalía de la Nación hasta 2029

Tal como se recuerda, Tomás Gálvez Villegas ocupó el cargo de forma interina desde septiembre del 2025, tras un breve interinato de Pablo Sánchez, a consecuencia de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordara suspender a Delia Espinoza Valenzuela.

Sin embargo, tras confirmarse su destitución el 17 de marzo último, en el marco de sus funciones, el citado fiscal supremo convocó a elecciones para determinar oficialmente el nombramiento del nuevo fiscal de la nación.

En ese sentido, la jornada llevada a cabo ayer, lunes 23 de marzo, tuvo un resultado de 3 a 2 a favor de Gálvez Villegas, quien obviamente votó por sí mismo y además contó con el respaldo las también fiscales supremas: Patricia Benavides Vargas y Zoraida Ávalos Rivera.

No obstante, Luis Arce Córdova y Juan Carlos Villena Campana hicieron lo contrario. De esta manera, fue avalada su postulación, en el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CAL se pronuncia en contra del nombramiento

A través de un comunicado emitido la tarde del lunes 23 de marzo, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su "preocupación" por la reciente designación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la nación, debido a que a la fecha afronta investigaciones por "graves imputaciones penales".

"El CAL se pronuncia enfáticamente en contra del pretendido nombramiento de un Fiscal de la Nación titular, por considerar que colisiona con la defensa misma de la legalidad, principio rector de la función fiscal", señala su pronunciamiento.

Asimismo, la entidad que tiene ahora como decana a Delia Espinoza Valenzuela, invocó a que se restablezca plenamente el Estado de Derecho, se respete la independencia y autonomía de las instituciones y se garantice el ejercicio libre de la magistratura, "sin presiones ni represalias".

Finalmente, es importante recordar que, durante su interinato que empezó en septiembre del año pasado, la gestión de Gálvez Villegas se marcó por dos momentos cumbres: la desactivación de los 'Equipos Especiales' del Ministerio Público en enero último y la reciente aprobación del proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual fue remitida al Congreso, el último lunes 16 de marzo.