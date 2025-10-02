Tomás Gálvez vuelve a cuestionar continuidad de equipos especiales del Ministerio Público

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En declaraciones a la prensa, el fiscal de la Nación Interino, Tomás Gálvez, volvió a cuestionar la continuidad de los equipos especiales del Ministerio Público. Asimismo, se refirió nuevamente a la permanencia de José Domingo Pérez y Rafael Vela en la Fiscalía.

"Equipos especiales son para un momento"

El fiscal de la Nación Interino, Tomás Gálvez, volvió a manifestar su postura frente a la permanencia de los equipos especiales en el Ministerio Público.

En anteriores declaraciones, Gálvez ha manifestado la eliminación de estos equipos que según indica "habrían generado polarización" en la sociedad.

Desde Chiclayo, el fiscal interino indicó que la permanencia de los equipos especiales se encuentra en estudio en coordinación con la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Sin embargo, al ser cuestionado por su opinión el mencionó que estos solo "son para un momento".

"Yo ya lo he dicho, en realidad, los equipos especiales son para un momento. Son extraordinarios, no pueden ser para siempre, sobre todo, si consideramos que el Ministerio Público está estructurado con las presidencias regionales y con los coordinadores nacionales de las especialidades"

Por ello, reiteró que estos equipos solo son necesarios ante un urgencia y que la permanencia de estas no tendrían mucho sentido por ser organizaciones alternas. "Una vez que esa situación cambia ya tienen que dejar de existir", aseveró.

Sobre Rafael Vela y Domingo Pérez

Aladino Gálvez también fue consultado por la permanencia de Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, y José Domingo Pérez, fiscal del mismo grupo especial.

"Como dije siempre, una cosa es hablar como un ciudadano en particular y otra hablar como el representante máximo de una institución. Ahí tenemos que priorizar los intereses nacionales y públicos"

Al respecto, indicó que también se efectuara una evaluación ante los dos fiscales. Según las últimas declaraciones de Domingo Pérez, este señaló un intento de "hostigamiento" laboral en su contra y de Vela.

Como se recuerda, con la suspensión de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, Aladino Gálvez asumió el cargo durante los seis meses de la orden.

Antes del ingreso de Gálvez a la Fiscalía este expresó su rechazo hacia el equipo fiscal Lava Jato puntualizando al trabajo de Vela y Pérez. Sin embargo, una vez asumido el cargo, aseguró la permanencia de estos en los casos que venían siguiendo.

Según su última declaración brindada, Aladino Gálvez seguirá evaluando la continuidad de los equipos especiales, entre los que incluye a los fiscales del equipo Lava Jato.