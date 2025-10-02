Congreso anuncia grupo de élite para enfrentar extorsiones a transportistas

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras reunirse con el presidente del Congreso, José Jerí, los gremios de transportistas llegaron a un acuerdo. Posteriormente, el Parlamento anunció la creación de un grupo de élite para enfrentar las extorsiones.

Grupo de élite para combatir extorsiones a transportistas

Un equipo de Exitosa pudo conocer que la tarde de este jueves 2 de septiembre, el presidente del Congreso, José Jerí y gremios de transportistas acordaron la creación de un grupo de élite a fin de combatir la ola de extorsiones en Lima y Callao.

Cabe resaltar que, este grupo estaría confirmado por tres fuerzas: La Policía Nacional del Perú (PNP) la Fiscalía y otros grupos de trabajo que forman parte del Estado peruano. Además, la mencionada propuesta legislativa será presentada en un plazo de un mes.

El documento estipula que en la Sala Basadre del Congreso de la República, estuvieron presentes también los congresistas Juan Carlos Mori Celis, presidente de la Comisión de Transportes; y Alfredo Azurín Loayza, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, representantes de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU) y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA).

Manifestantes liberan avenida Abancay

Después de varias horas de diversas protestas interprestadas por los diferentes sindicatos del sector de transporte entre ellos la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) así como la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) y el SUTEP han liberado por completo las vías de la avenida Abancay.

En dicho punto de la ciudad, la vía hacía el Cercado de Lima, se encontraba cerrada debido a las diversas manifestaciones en la que en su mayoría transportistas levantaron su voz de protesta ante las constantes muertes en el sector po la ola de criminalidad.

De acuerdo a información recopilada por nuestra emisora, se conoció que en un primer momento Luis Villanueva, secretario general de la FTCCP, se encontraba en el interior del Congreso de la República, interpretando lo que todo el sector de construcción civil está pidiendo que son mejores salarios. Ello lo ha conversado con la Tercera Vicepresidencia del Parlamento que se encuentra a la mano por el congresista Ilich López.

Además, se conoció que Gerónimo López, representante de la CGTP se encuentra sosteniendo un diálogo con congresistas. De igual manera, más temprano representantes de transportistas como Martín Valeriano y Héctor Vargas, pero ellos con el presidnete el Congreso José Jerí.

Como vemos, El Congreso de la República anunció la creación de un grupo élite a fin de combatir las extorsiones.