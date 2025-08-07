Vladimir Cerrón pide ser excluido de investigación por financiamiento ilegal a Perú Libre: PJ programa audiencia

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El prófugo Vladimir Cerrón ha solicitado al Poder Judicial (PJ) su exclusión de la investigación preparatoria abierta por presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del partido que lidera, Perú Libre. Según se conoció, el PJ verá este pedido el próximo 25 de agosto.

PJ programa audiencia

A través de su defensa legal, el exgobernador regional de Junín, presentó un recurso de excepción de cosa juzgada con la finalidad de no ser investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

En tal sentido, se conoció que el Poder Judicial programó una audiencia para evaluar el pedido del prófugo Vladimir Cerrón para el próximo lunes 25 de agosto. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso que dicha audiencia inicie a las 09:00 am.

Cabe mencionar que, según la tesis fiscal, el líder de Perú Libre habría formado parte de una presunta organización criminal que recaudaba dinero de origen ilícito para financiar las actividades de su partido político.

Rechazan pedido de variación de prisión preventiva

En junio del 2025, el Poder Judicial (PJ) declaró infundado el pedido de variación de prisión preventiva, solicitado por la defensa legal del presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, prófugo de la justicia desde octubre del 2023.

La audiencia se llevó a cabo el 29 de mayo y, en la misma, sus abogados requirieron la variación de la orden de detención por la figura de comparecencia simple.

En su fallo, el juez Leodan Cristóbal Ayala, no admitió la solicitud interpuesta por la defensa del también exgobernador regional de Junín, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en agravio del Estado.

En su postura, la sala determinó su decisión en base a los incumplimientos a las reglas de conducta emitidas por el Poder Judicial, siendo concretas, la prohibición de no ausentarse de la localidad en el que reside sin autorización de un Juzgado, comparecer cada 30 días al registro de Control Biométrico, dar cuenta de sus actividades cada 30 días y concurrir ante la autoridad fiscal y judicial cuando sea citado.

De esta manera, el prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón ha pedido al Poder Judicial (PJ) ser excluido de la investigación preparatoria abierta por presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de se partido Perú Libre.