PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra banda liderada por ciudadano albanés: Intentaron exportar cocaína

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) ordenó 18 meses de prisión preventiva contra presuntos integrantes de una organización criminal, encargada de acopiar cocaína para exportarla a Europa desde el Callao. Según precisaron, la banda estaría liderada por un ciudadano natural de Albania.

Intentaron trasladar droga a Europa

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público brindó detalles sobre esta medida tomada en contra de los cuatro sujetos implicados. La prisión preventiva fue solicitada por el Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Fetid) del Callao.

"Fiscalía antidrogas logró que se dicte prisión preventiva por 18 meses para presuntos miembros de una banda criminal liderada por un ciudadano albanés, y que habría acopiado cocaína para exportarla a Europa desde el Callao", escribieron en sus redes sociales, este viernes 20 de marzo.

Es así que, el fiscal provincial Eduardo Regalado dispuso la prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra los sujetos identificados como Rómulo Mengoni, Juan Vásquez, Shirley Ibáñez y Efraen Mendoza. los cuales integrarían una banda criminal.

Intervenidos por la PNP en el Callao

Según precisaron, dicha organización estará liderada por el ciudadanos albanés, Maglent Dybeli, sobre quien también caerá esta medida. Dos de los sujetos, fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un primer momento, en un inmueble ubicado en el Callao.

Agentes de la Policía Antidrogas incautó 98 paquetes tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína, los cuales serían procedentes del distrito de Comas. Luego de ello, en un segundo inmueble, se intervino a a Ibáñez y Mendoza, quienes estuvieron involucrados en el presunto esquema de traslado de las sustancias ilícitas.

¿Cómo operaba la banda?

Por otro lado, el último sujeto, permanecía en Colombia por tres meses y, desde ahí, se encargaba de realizar las coordinaciones respectivas para garantizar que la droga pueda ser exportada desde el Callao. Según la tesis de la Fiscalía, el ciudadano albanés se desempeñaba como financista de la banda criminal y usaba un nombre falso de nacionalidad italiana.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía antidrogas logró que se dicte prisión preventiva por 18 meses para presuntos miembros de una banda criminal liderada por un ciudadano albanés, y que habría acopiado cocaína para exportarla a Europa desde el Callao.



🗞️ https://t.co/B1p6UigV11 pic.twitter.com/lO8syY8YYN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 20, 2026

Sobre este caso, el Ministerio Público continúa las investigaciones correspondientes, las cuales podrían implicar a otros ciudadanos tanto extranjeros como peruanos. De tal modo, el fiscal adjunto provincial Pako Grajeda, acreditó fundados y graves elementos, por lo que se impuso la medida coercitiva para los acusados mientras se ejecutan las indagaciones.

Es así como, tras la detención de sujetos vinculados a una presunta banda criminal dedicada a exportar cocaína al extranjero, el Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva para que se continúe investigando el caso.