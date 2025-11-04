Accidente aéreo en EE.UU.: Se estrella avión de carga en el aeropuerto de Louisville y ocasiona enorme incendio

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un avión de carga se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky, lo que desató un fuerte incendio y una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Colisión y fuerte siniestro

La tarde de este martes 4 de noviembre un enorme avión de carga perteneciente a la compañía UPS se estrelló en la zona del Aeropuerto Internacional de Louisville, al que acudieron al menos una decena de unidades de emergencia.

Al respecto, el Departamento de Policía de la mencionada ciudad confirmó a través de sus canales sociales que se han reportado personas heridas y exhortó a la población a mantenerse alejada de la zona mientras se llevan a cabo las labores por parte de los equipos de rescate.

Producto de esta colisión, se produjo de inmediato un fuerte siniestro de grandes proporciones. De acuerdo a videos de las redes sociales se visualiza una enorme humareda negra que se esparce por varios metros alrededor del terminal aéreo.

Cabe indicar que, este incendio se produjo en la intersección de Fern Valley Road y Grade Lane, una zona industrial cercana al extremo sur del aeropuerto.

Esta fuerta emergencia, de acuerdo a información policial, llevó a emitir una orden de confinamiento en un radio de 8 kilómetros del aeropuerto. Bomberos y personal de emergencia permanecieron en el sitio para sofocar las llamas y controlar la situación.

BREAKING: Aerial footage of the massive cargo plane crash at Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. pic.twitter.com/AWHC4ICkbu — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) November 4, 2025

Autoridades brindan mayores detalles

Por su parte, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5 y 15 de la tarde (hora local) después de partir del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky.

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.... — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

La aeronave, un McDonnell Douglas MD-11, se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu. La FAA indicó que la información es preliminar y está sujeta a cambios.

"Según tengo entendido, el avión llevaba unos 280,000 galones de combustible, lo cual es motivo de extrema preocupación por muchos motivos", manifestó el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, al medio local WLKY-TV.

Además, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó que los servicios de emergencia están en el lugar. "Oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados", expresó el burgomaestre. Trascendió que, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) está a cargo de la investigación y será la principal fuente de información sobre la misma.

En síntesis, un avión de carga se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Estados Unidos. Producto de esta colisión se produjo un fuerte siniestro que dejó varios heridos.