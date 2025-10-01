Alemania: Tres presuntos miembros de Hamas fueron detenidos en la ciudad de Berlín

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En la ciudad de Berlín, tres presuntos miembros del grupo islamista palestino Hamás fueron detenidos portando municiones y armas en lo que sería la planificación de un ataque terrorista.

Tres presuntos implicados a Hamas

En Alemania, tres sujetos fueron detenidos este 1 de octubre por presuntamente adquirir armas "para asesinatos contra instituciones israelíes o judías", según informaron fiscales alemanes.

Según la tesis fiscal, los tres detenidos habrían adquirido armas desde el pasado verano en Alemania para Hamas. El fin de la recolección de estos armamentos serían usados en atentados terroristas en el territorio alemán.

La Fiscalía federal informó que se encontraron un "fusil de asalto AK 47 y varias pistolas, así como una cantidad considerable de municiones". Las autoridades alemanas identificaron a los tres presuntos miembros: un alemán de origen libanes de 36 años, un alemán nacido en Siria de 44 años y un libanes de 43 años.

A los tres detenidos se les imputa la organización de una banda criminal y la planificación de actos terroristas. La detención de este miércoles se habría dado luego de un encuentro de los tres sujetos en la ciudad de Berlín donde acordaron recibir e intercambiar armamento.

Actualmente los detenidos comparecerán en el tribunal de Karlsruhe este jueves. Los detenidos enfrentarán un juicio. Hasta ese momento, el tribunal determinará si permanecerán detenidos los tres juntos.

Hamas niega relación con detenidos

Este miércoles, Hamas negó tener relación con la detención de los tres sujetos implicados con su organización terrorista. Según indicó el medio de noticias suizo, SWI, en el comunicado emitido por el grupo islamista palestino que las acusaciones "carecen de fundamento y buscan dañar a Hamás, y confundir la simpatía del pueblo alemán hacia nuestro pueblo palestino".

Bajo este comunicado, desligaron conexiones con los tres detenidos. Además, indicaron que "su política ha sido y sigue siendo limitar su lucha contra la ocupación sionista únicamente en Palestina".

Como se conoce, Israel y el grupo islamista enfrentan un conflicto bélico que ha perjudicado gravemente a la comunidad palestina en la Franja de Gaza. Por un lado, la postura del gobierno de Israel indica buscar la derrota total del grupo islamista; por otro, Hamas busca la desocupación de Israel en un constante territorio en disputa.

Con la captura de los tres presuntos implicados con Hamas en Alemania, se pone en alerta los ataques armados de grupos terroristas hacia el mundo occidental. La situación legal de los detenidos está bajo Alemania.