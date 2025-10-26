Argentina: Partido de Milei vence al peronismo y gana escaños para el próximo Congreso

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones para el Congreso en Argentina con un resultado favorable para el oficialismo. Con el 99 % de las actas escrutadas, el partido La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei se impuso con el 39 % de los votos sobre los 30 % del peronismo representado por Fuerza Patria.

Oficialismo es la nueva mayoría

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior argentino, la agrupación oficialista pasa a ser la nueva fuerza del legislativo al haber recibido el respaldo del 39.63 % del electorado. Este resultado alivia al mandatario liberal que la semana pasada suscribió un rescate financiero con Estados Unidos.

Los demás partidos que se presentaron acumularon un 29.77 %, de los cuales, el 7.1 % le pertenece a Provincias Unidas. Este bloque es una alianza de varias provincias con el objetivo de ofrecer una alternativa al gobierno nacional liderado por Javier Milei.

A nivel de Buenos Aires, La Libertad Avanza consiguió un resultado valioso tras la debacle en las legislativas locales de setiembre pasado. Luego de perder 13 puntos, ha recuperado terreno y se ha puesto a la par del peronismo en la principal provincia de la Argentina.

Un detalle que dejaron estos comicios fue la baja participación ciudadana que hubo. Con apenas el 67.9 %, es la elección nacional más baja registrada desde que retornó la democracia al país sudamericano en 1983, tras siete años de dictadura militar.

Milei feliz con los resultados

Con este resultado, el jefe de gobierno argentino ha logrado un objetivo para la renovación de la política en esta nación. Desde el búnker de su partido, brindó unas palabras para sus seguidores, asegurando que a partir de este momento comienza un periodo nuevo para su país.

"Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Ho pasamos el punto bisagra. Hoy comenzamos la construcción de la Argentina grande", sostuvo el mandatario.

Es preciso señalar que este resultado le permitirá al oficialismo pasar a tener 13 senadores y 64 diputados en la Cámara por los próximos cuatro años. Por su parte, la oposición pierde escaños, bajando a siete y 44 respectivamente

Pese a las discrepancias por el rescate financiero firmado con Estados Unidos, los argentinos no le dieron la espalda a Javier Milei y su partido La Libertad Avanza se terminó imponiendo en las elecciones legislativas al peronismo representado por Fuerza Patria