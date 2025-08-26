Trump asegura no financiar a Ucrania: "Tratamos de parar la guerra, por eso le vendemos armas a la OTAN"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con el objetivo de ponerle fin al conflicto entre Ucrania y Rusia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no está financiando de forma directa a Kiev, pero que sí le está vendiendo armas a la OTAN. Con esto, su gobierno no está gastando dinero, sino ganando.

Billones en ganancias

En una declaración a la prensa hecha en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano afirmó que como parte de su estrategia para finalizar la guerra, provee de armas a la alianza del atlántico norte. Trump declaró esto tras una reunión realizada en Washington junto a su gabinete.

"No estamos financiando más a Ucrania, pero estamos tratando de detener la guerra, la matanza. Por eso estamos vendiendo misiles y equipamiento militar de billones de dólares a la OTAN. Ellos están financiando toda la guerra, no nosotros. Creo que es un importante punto que la gente no entiende", manifestó.

Sobre ello, el mandatario estadounidense precisó que tratan de tener todo el equipo necesario para que sea suministrado. Además, no dudó en considerar que el armamento que fabrica su nación es la de mejor calidad en todo el planeta.

"Trataremos de seguir con la provisión y estamos tratando de conseguir lo máximo posible para ellos. El producto militar estadounidense es, por mucho, el mejor del mundo. Y es por eso que ellos lo quieren tener. Las fábricas están duplicando y triplicando su producción de Patrios (misiles tierra-aire) y de otras armas defensivas y ofensivas", sentenció.

Negociación entre Rusia y Ucrania

Otro tema del que fue consultado el presidente de los Estados Unidos, es la reciente declaración de Serguei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso. El político del Kremlin, sostuvo que por un decreto ucraniano, sería ilegítimo que Volodimir Zelenski se reúna con Vladimir Putin. Este y otros puntos deben aclararse antes de un eventual encuentro.

"No importa lo que digan. Todos están fingiendo. Es una tontería", expresó el líder del Partido Republicano.

Cabe precisar que la semana anterior, el jefe de la Casa Blanca indicó que podría estar ausente en una posible reunión entre Putin y Zelenski. Esto debido a que espera que ellos mismo puedan resolver el asunto sin la necesidad de su mediación.

De este modo, Donald Trump negó que Estados Unidos siga financiando a Ucrania, como sí pasaba durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, indicó que le vende armas a la OTAN, que posteriormente las entrega a quien las necesita.