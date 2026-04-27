Choque de camión con otros vehículos dejó al menos 7 muertos y más de 20 heridos: Esto se sabe

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Video captó el preciso momento del choque de un camión contra varios vehículos, que dejó al menos 7 muertos y más de 20 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al accidente.

Choque múltiple dejó más de 20 heridos en carretera

De acuerdo a los primeros reportes, hasta el cierre de esta nota, un camión cargado de cemento se encontraba en plena ruta en la carretera de Darwaza hasta que, de pronto, el conductor perdió el control de la unidad a alta velocidad y terminó chocando contra otros vehículos en la noche del último domingo 26 de abril.

La colisión en cadena en la que se vieron involucrados al menos 37 vehículos no solo causó cuantiosos daños, sino que lamentablemente dejó varias víctimas. Los testigos describieron la escena: uno de ellos afirmó que el camión circulaba a unos 110-120 km/h antes de impactar contra los otros autos.

Otra persona comparó las consecuencias con el fin del mundo, añadiendo que el vehículo solo se detuvo tras volcar, con víctimas atrapadas entre los restos en ciudad iraquí de Kirkuk.

Investigan causas del choque de camión con otros vehículos

El Director General de Salud de Kirkuk, Arjan Mohammed, citado por la agencia iraquí de noticias, INA, afirmó que el Departamento de Medicina Forense recibió los cuerpos de seis fallecidos, y que otros 27 heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Sin embargo, tras las diligencias, las autoridades precisaron a EFE que uno de los lesionados perdió la vida en el centro médico con el que el total de víctimas mortales ascendió a siete.

Las fuerzas de seguridad han iniciado una investigación sobre el incidente para determinar las causas técnicas de la pérdida de control del conductor del camión, en medio de las peticiones públicas de una regulación más estricta de los vehículos pesados. No se descarta una posible falla de los frenos del vehículo.

Autoridades en Irak expresan condolencias a familiares

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, pidió este lunes 27 de abril a las autoridades competentes de su país brindar a las familias de las víctimas "el apoyo y la atención necesarios" y "verificar las condiciones de seguridad y de aplicar las normas e instrucciones de tránsito para evitar que se repitan accidentes tan lamentables".

Es así como se reportó que en la noche del domingo 26 de abril un accidente se registró en Irak. El choque de un camión que transportaba cemento contra varios vehículos dejó al menos 7 muertos y más de 20 heridos en la ciudad de Kirkuk.