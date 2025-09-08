Inteligencia mexicana acusa a Ucrania de capacitar a peligroso cártel en el uso de drones militares

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El servicio de inteligencia de Jalisco, en México, ha confirmado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha venido siendo capacitado en Ucrania para el uso de drones militares, así como en tácticas de guerrilla urbana. Algunos miembros habrían peleado para los ucranianos en la guerra con Rusia.

Aprendieron a manipular drones

Según el reporte de la entidad jalisciense, asegura que los miembros de esta agrupación fueron formados para manipular estos vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés) con técnicas novedosas. Esto se evidenció con un video en el que se ve a la guerrilla en acción de combate.

En el video difundido, se ve como los "Operadores Droneros", como han denominado a la célula que opera los drones, opera uno de estos UAV en contra del Cártel de Tepalcatepec. Al menos 10 personas, incluida una mujer, vestidos con ropa táctica militar, y armamento que utiliza el ejército ucraniano.

La noticia del diario mexicano Milenio sobre la capacitación en Ucrania de miembros del cártel CJNG para manipular drones con técnicas de guerra avanzada, que incluyen el uso de explosivos, ha dado la vuelta al mundo. Fuentes del gobierno de Jalisco confirmaron que estos... pic.twitter.com/KqrjX6U3IY — Infolliteras (@infolliteras) September 8, 2025

La formación militar por parte de Ucrania a personas extranjeras no es novedosa, ya que aceptó a varios voluntarios para su Legión Extranjera. Así lo afirmó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvédev, quien denunció que reclutan a "la escoria más vil de la humanidad para el frente".

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha posicionado como una fuerza importante en el mundo delictivo mexicano tras la debacle que ha sufrido el Cartel de Sinaloa, por la guerra interna que vive. A eso se le suma la rendición de Ovidio Guzmán, un ex cabecilla de la banda ante los Estados Unidos.

Experto advirtió sobre el riesgo de la capacitación

La directora general adjunta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Alejandra López de Alba, advirtió en una entrevista pasada sobre el riesgo de que miembros de los cárteles reciban entrenamiento militar. Señaló que de confirmarse que viajaron a Ucrania para ser entrenados, afectaría más el conflicto interno.

"Si los cárteles tienden a diversificar sus actividades ilícitas, ya no solo es que pueden utilizar drones para actividades que ya realizan, sino que podrían convertirlas en una nueva línea de producto y generar nuevas fuentes de ganancia", manifestó López de Alba.

De esta forma, Ucrania habría entrenado a miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la operación de drones militares y tácticas de guerrilla. Esta banda criminal fue captada en video enfrentándose a otra en el estado de Michoacán utilizando el mismo armamento que el país eslavo utiliza en su guerra con Rusia.