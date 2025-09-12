Charlie Kirk: Gobernador de Utah anuncia la captura del principal sospechoso del asesinato del activista

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El último miércoles 10 de septiembre, el activista conservador Charlie Kirk fue terriblemente asesinado tras recibir un disparo en el cuello. El ultraderechista se encontraba en el campus de la Universidad Utah Valley donde debatía con los estudiantes de dicha casa de estudios.

Capturan al principal sospechoso de Charlie Kirk

A partir de este hecho, la gobernación de Utah, el FBI y otras autoridades de Estados Unidos iniciaron una incesante búsqueda para dar con el responsable de este trágico hecho. Primero, se arrestó a dos personas que luego tuvieron que ser liberadas tras no encontrar conexión alguna con el suceso.

Tras ello y luego de varias horas de observar las imágenes, la policía dio con el principal sospechoso quien se encontraba en el mismo campus al momento del disparo que se le aplicó a Charlie Kirk. Además, se reveló que un familiar del joven de 22 años identificado como Tyler Robinson dio aviso a los buscadores y lo entregó tras escuchar su confesión.

Este hecho fue confirmado por el propio gobernador de Utah, Spencer Cox, quien realizó un pronunciamiento oficial ante los medios de prensa. Horas antes, el propio presidente Donald Trump lo había revelado tras indicar que su arresto se había dado donde la noche del jueves 11 de septiembre.

"Los investigadores revisaron el video de seguridad que identificó a Robinson en el campus aproximadamente a las 8:29 de la mañana del 10 de septiembre. Fue observado con una camiseta con logo, pantalón y zapatos blancos", indicó el gobernador.

Se había vuelto más político

Este familiar quedó alertado tras conocer sobre la muerte de Kirk y haber escuchado a Robinson semanas atrás sobre su postura política. Además, el propio padre del acusado decidió entregarlo por lo que el encuentro con las autoridades se dio a menos de un kilómetro de donde ocurrió el tiroteo.

"Los investigadores dieron con una familiar de Robinson que les dijo que se había vuelto más político en los años recientes. Este familiar referenció un incidente en el que Robinson vino a cenar antes del 10 de septiembre y en una conversación con otro miembro de la familia indicó que Charlie Kirk iba a ir a la universidad", añadió el gobernador.

De esta manera, el gobernador de Utah y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaron que se capturó al principal sospechoso del asesinato del activista conservador, Charlie Kirk, ocurrido en el campus de la Universidad de Utah.