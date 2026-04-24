Choque entre autobús y camión cisterna dejó al menos tres muertos y más de 20 heridos

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia en carretera generó preocupación. El choque de un autobús y un camión cisterna dejó al menos tres muertos y más de 20 heridos. Se investigan las causas exactas del accidente.

Choque de bus y camión cisterna: Reportan varios heridos

De acuerdo a los primeros reportes, un accidente se registró en el kilómetro 44 de la vía a la Costa, sector El Cristal, en el municipio de Guayaquil. Un autobús con pasajeros a bordo perdió el control y chocó contra un camión cisterna (tanquero) en la mañana del último jueves 23 de abril.

Desde el ECU 911 Samborondón, los operadores, al tener conocimiento del accidente, coordinaron la movilización de varias instituciones, llegando hasta la zona, equipos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, la policía, cuerpos de bomberos de Guayaquil y Playas, así como personal de Concegua y del Ministerio de Salud Pública, para atender a los afectados por el impacto.

De manera preliminar, se reportó que 28 personas resultaron heridas y fueron trasladadas hasta centros médicos cercanos para recibir la atención necesaria. Asimismo, se detalló que el choque dejó tres fallecidos.

"Lamentablemente, tres personas fallecieron a causa de este percance vial", indicó el Servicio Integrado de Seguridad en un comunicado, según EFE.

Investigan accidente en Guayas, Ecuador

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas vienen realizando las investigaciones respectivas para determinar las causas exactas que dieron origen a la tragedia en la vía e identificar las responsabilidades del caso.

[Actualización] 🚨



Trasladamos un total de 22 personas heridas a casas de salud para atención especializada.



Además, nuestros bomberos procedieron con la limpieza de la calzada. En sitio @CTEcuador procede con el retiro de los vehículos siniestrados. pic.twitter.com/hUshZ2kIrz — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) April 23, 2026

Otro accidente en carretera internacional

El accidente en Guayaquil, Ecuador, se a pocos días del registrado en la India, que causó gran impacto internacional. Pues bien, se reportó que un autobús se precipitó por una ladera cerca de la aldea de Kagort, en la zona de Ramnagar, dejando al menos 21 muertos y más de 60 heridos, de acuerdo al ministro indio de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh.

La presidenta de la India, Droupadi Murmu, y el primer ministro Narendra Modi expresaron sus condolencias por la pérdida de vidas. Este último también anunció una indemnización de 200.000 rupias para los familiares de los fallecidos y de 50.000 rupias para los heridos.

Las autoridades de la India expresaron su pesar por esa tragedia y aseguraron que desplegarán los esfuerzos para apoyar a los familiares de las víctimas.

Es así como una vez más, un accidente deja en luto a varias familias. En Ecuador, el choque de un autobús de pasajeros y un camión cisterna (tanquero) dejó al menos tres muertos y más de 20 heridos. El siniestro en carretera se mantiene bajo investigación policial.