Ciudad en Estados Unidos se opone a militarización: Medida antimigratoria de Trump es rechazada

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante el anuncio de una medida antimigratoria en Chicago, una importante metrópoli en Illinois en Estados Unidos, el alcalde de esta ciudad se pronunció. Brandon Johnson se presentó en público y señaló que no apoyarán la medida impuesta por Donald Trump, que comenzaría el viernes 5 de setiembre.

Será la defensa del país

La autoridad de esta ciudad se pronunció en contra de la llega de efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Ellos serán respaldados por miembros de la Guardia Nacional, quienes velarán por el mantenimiento del orden y la paz.

"¡No a las tropas federales en la ciudad de Chicago, no a la fuerza militarizada en Chicago! Tenemos que defender nuestra democracia. Tenemos que defender la humanidad de cada persona. Vamos a llevar esta lucha por todo Estados Unidos, pero primero tenemos que defender nuestro propio hogar", sostuvo el burgomaestre.

Johnson continuó su prédica desde el estrado que se armó por el 'Labor Day' en el país norteamericano e instó a cada habitante a resistir a las fuerzas del orden. Previamente, el sábado firmó un decreto en el que ordena a la Policía de su jurisdicción, no colaborar con los agentes federales.

"Hemos visto a este presidente (Trump) darle la mayor concentración de poder en la manos de unos pocos. Están listos para defender esta tierra construida por esclavos, por indígenas, por trabajadores. Si él quiere quebrar la constitución, será la clase trabajadora la que la vuelva a unir", sentenció.

Gobernador de Illinois también se opone

JB Pritzker, gobernador del estado, manifestó que la medida impuesta por Donald Trump, de enviar a efectivos de la Guardia Nacional ha sido arbitraria y que ni él o alguien de su gestión le comunicó sobre las operaciones. Por tal motivo, calificó las operaciones como una "invasión".

"Nadie en el Gobierno, ni el presidente ni nadie bajo su mando, ha llamado a nadie de mi administración, ni a mí. Así que está claro que en secreto están planeando esto... bueno, es una invasión con soldados estadounidenses, si es que llegan a hacerlo", manifestó el gobernador en una entrevista para la CBS.

De esta forma, la ciudad de Chicago se erige como un bastión contra la política antimigratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Su alcalde, Brandon Johnson, ordenó a su policía no colaborar con los agentes federales y a la ciudadanía a resistir a las redadas.