Donald Trump: Atacante acusado de intentar asesinarlo podría recibir cadena perpetua, según Departamento de Justicia

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes, Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California, compareció ante el juez Matthew Sharbaugh en la corte federal de Washington. Vestido con un uniforme azul de prisión, escuchó la lectura de los cargos sin declararse culpable ni inocente. El magistrado ordenó que permanezca bajo custodia y fijó una nueva audiencia para el jueves, donde se decidirá si continúa en prisión preventiva.

Los cargos federales

El Departamento de Justicia presentó tres acusaciones:

Intento de asesinato del presidente Donald Trump , con pena máxima de cadena perpetua .

, con pena máxima de . Transporte de armas de fuego entre estados con intención criminal.

Uso de un arma de fuego durante un delito violento.

Además, se evalúa añadir cargos por agresión a un agente federal, ya que un miembro del Servicio Secreto resultó herido durante el ataque, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias fatales.

🇺🇸‼️| LO ÚLTIMO — El fiscal general adjunto Todd Blanche confirmó que el Departamento de Justicia presentó tres cargos federales contra Cole Tomas Allen, incluyendo intento de asesinato del presidente Donald Trump, delito que podría condenarlo a cadena perpetua. También enfrenta... pic.twitter.com/tT3s82Uohb — RAV Español (@RAVEspanol) April 27, 2026

El atentado en la cena de corresponsales

El ataque ocurrió el sábado 25 de abril en el Washington Hilton, durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca. Allen intentó irrumpir armado con una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática y tres cuchillos. Disparó en varias ocasiones, generando pánico entre los asistentes y obligando a evacuar de inmediato al presidente Trump y a la primera dama Melania.

Un agente del Servicio Secreto respondió con cinco disparos, logrando neutralizarlo y detenerlo en el lugar. La rápida acción evitó una tragedia mayor, aunque el incidente expuso vulnerabilidades en los protocolos de seguridad.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

Evidencia y manifiesto

Los fiscales revelaron que Allen dejó un manifiesto dirigido a familiares, donde se autodenominaba "Asesino Federal Amistoso". En el texto criticaba duramente a la administración Trump y mencionaba a altos funcionarios como objetivos. Aunque no nombró directamente al presidente, las referencias fueron interpretadas como una amenaza explícita.

La Casa Blanca calificó el ataque como el tercer intento de asesinato contra Trump en los últimos dos años. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, señaló que el discurso del manifiesto refleja la retórica de opositores políticos y advirtió que la violencia verbal puede derivar en hechos concretos.

Cole Allen comparece ante la justicia tras atentado

La comparecencia de Cole Tomas Allen marca el inicio de un proceso judicial que podría derivar en cadena perpetua. El atentado en la cena de corresponsales no solo puso en riesgo la vida del presidente, sino que reavivó el debate sobre la violencia política en Estados Unidos y la seguridad de los eventos oficiales.

El caso se perfila como uno de los juicios más relevantes del año, con implicaciones que van más allá de lo judicial y que impactan directamente en el clima político del país.