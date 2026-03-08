Crisis en Oriente Medio: Papa León XIV envía mensaje de paz para que "callen las armas y se abra un espacio de diálogo"

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la santa misa ofrecida este domingo 8 de marzo en la plaza San Pedro por el III domingo de Cuaresma, el papa León XIV invitó al mundo a rezar por la paz en Irán y todo Oriente Medio, conflicto bélico que a la fecha viene dejando más de 1 300 muertos en el país persa.

El sumo pontífice no ocultó su preocupación por una posible extensión de la confrontación que hasta ahora alcanza a Irán, Israel, Estados Unidos y últimamente el Líbano y, en el marco del Día Internacional de la Mujer, hizo un llamamiento a la igualdad y solidaridad con las mujeres víctimas de violencia.

Mensaje de paz para Oriente Medio

Tras la oración del Ángelus, el papa invitó a rezar a Dios para que se abran "caminos de reconciliación y esperanza", con el objetivo de que cesen los ataques de parte y parte y así lograr la paz en esta parte del mundo.

"Elevemos nuestra humilde oración al Señor, para que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos. Encomiendo esta súplica a María, reina de la paz: que interceda por quienes sufren a causa de la guerra y acompañe a los corazones por los caminos de la reconciliación y la esperanza", dijo León XIV.

Su oración por la paz en Oriente Medio se da una forma muy especial para Robert Prevost. Como se recuerda, entre noviembre y diciembre del 2025 visitó el Líbano y Turquía para llevar su mensaje de reconciliación.

"El Líbano puede enorgullecerse de una sociedad civil dinámica, bien formada, rica en jóvenes capaces de expresar los sueños y las esperanzas de todo un país. Por eso los animo a que nunca se separen de su gente y a que se pongan al servicio de su pueblo -tan rico en su variedad- con compromiso y dedicación. Que puedan hablar una sola lengua: la lengua de la esperanza que hace converger a todos en un constante comenzar de nuevo", expresó en aquella oportunidad desde Beirut.

Mensaje a las mujeres por su día

El Día Internacional de la Mujer no pasó desapercibido para el obispo de Roma. En ese sentido, exhortó a renovar el compromiso por el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer.

"Lamentablemente, muchas mujeres, desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sufren diversas formas de violencia: a ellas, en modo especial, va mi solidaridad y mi oración", expresó.

El mensaje de este domingo fue ofrecido a más de 15 000 fieles que se dieron cita en la plaza San Pedro, donde, por supuesto, se encontraban decenas de peruanos, quienes esperan la oficialización de tu visita oficial a nuestro país.

Desde la Conferencia Episcopal Peruana han señalado a inicios de febrero que el retorno de la máxima autoridad de la Iglesia Católica podría darse entre noviembre y diciembre del 2026.