Cumbre Trump - Lula da Silva: Presidente de Brasil vaticina reconciliación con los Estados Unidos

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión entre Estados Unidos y Brasil parece haberse congelado luego de la cumbre que sostuvo Donald Trump con Luiz Inácio Lula da Silva en Malasia. Tras la reunión entre ambos líderes el domingo 27 de octubre en, el presidente brasileño vaticinó una reconciliación y la reanudación de las negociaciones bilaterales.

Pronta reconciliación entre Estados Unidos y Brasil

Un día después del encuentro que tuvieron al margen de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el país asiático, el mandatario de izquierda habló ante los medios sobre su conversación con su homólogo estadounidense. Desde su perspectiva, los problemas que tuvieron en los últimos meses se resolverán para beneficio de ambas partes.

"Estoy convencido de que, en pocos días, tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil, para que la vida siga siendo buena y alegre, como decía Gonzaguinha en su canción. Si depende de Trump y de mí, habrá acuerdo", manifestó Lula da Silva.

También tocó el tema del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y la razón por la que decidió imponerle un 50 % a sus aranceles. Según el jefe de Estado, ese asunto forma parte del pasado político y no debería ser una razón para aplicar una sanción económica.

"Le dije que era un juicio serio, con pruebas contundentes. Le hablé de la gravedad de lo que intentaron hacer, del plan para asesinarme a mí, a mi vicepresidente y al ministro Alexandre de Moraes. Y que ellos tenían derecho a la defensa que yo no tenía. Él sabe que cuando un rey muere, se va. Bolsonaro es parte del pasado", precisó.

Trump lamentó situación de Bolsonaro

Durante la reunión que sostuvieron ambos mandatarios, el líder del Partido Republicano expresó el domingo su pesar por el encarcelamiento de su aliado. Alegó que creyó que se trataba de una persona íntegra, por lo que decidió respaldarlo ante el juicio por intento de golpe de Estado que terminó por condenarlo.

"Siempre me ha caído bien, me siento muy mal por lo que le ha pasado. Siempre pensé que era una persona honesta, pero ya sabes, ha pasado por muchas cosas", indicó.

🚨URGENTE - Trump é questionado se Bolsonaro estará na pauta da reunião com Lula e responde que não é da conta da jornalista



"Eu sempre gostei dele! Eu me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Ele passou por muita coisa (...) não é da sua conta!" pic.twitter.com/x4jtG20MGH — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) October 26, 2025

