Javier Milei agradece respaldo de Donald Trump tras triunfo en las elecciones legislativas: "Nuestros pueblos quieren vivir en libertad"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente argentino, Javier Milei, agradeció el respaldo que le dio su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, tras el amplio triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas 2025.

A través de su cuenta de Truth Social, el líder de la Casa Blanca indicó que "el libertario" está haciendo "un trabajo maravilloso" en su país; asimismo, "justificó" su confianza en él, "en nombre del pueblo de Argentina".

"Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas"

Como era de esperarse y fiel a su estilo de interacción en "X" (Twitter), Milei le devolvió la cortesía a Trump, señalándolo como un "gran amigo de la República Argentina", reafirmando las buenas relaciones que tienen ambos.

Como es de conocimiento, desde Washington confirmaron en los últimos días que hubo un rescate financiero de aproximadamente 40.000 millones de dólares hacia Argentina, previo a los comicios del domingo 26 de octubre, los cuales se dividen en un canje de divisas de 20.000 millones de dólares, que ya está firmado, y una propuesta de línea de inversión de deuda de 20.000 millones de dólares.

"Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90 % de la población mundial", mencionó.

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización... https://t.co/L2OVP11kyH — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

¿Cómo queda el Parlamento argentino?

De acuerdo con los primeros resultados oficiales, La Libertad Avanza ganó 64 diputados y 14 senadores. En ese sentido, el partido de Milei pasa a formar un bloque de 101 diputados, superando el tercio de la Cámara necesario para defender sus políticas de Estado y bloquear cualquier intento de juicio político por parte de la oposición; además, pasa a formar un bloque de 20 senadores.

Uno de los triunfos más importantes de la derecha argentina fue en la Provincia de Buenos Aires, donde el ahora diputado Diego Santilli venció a Jorge Taiana, quedándose con uno de los bastiones más importantes del kirchnerismo.

Pasada las 10:00 p. m., Javier Milei se dirigió a sus seguidores y argentinos en general, no solo para saludar por los resultados obtenidos, también para reafirmar que impulsará sus reformas económicas, tal como lo prometió en las elecciones que ganó en 2023. "Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina", enfatizó.

Finalmente, se supo que convocó a los gobernadores a una reunión para avanzar con las reformas pro-mercado y desregular la economía argentina.