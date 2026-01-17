Se repite la desgracia: Cantante bachatero pierde la vida durante vuelo a Estados Unidos

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo musical se vistió de luto cuando se confirmó que otro cantante perdió la vida durante vuelo a Estados Unidos. Félix Rosario, conocido como "Tu Negrito Consentido", de 54 años, falleció de manera repentina mientras se trasladaba desde República Dominicana hacia Estados Unidos.

Félix Rosario muere en viaje aéreo

De acuerdo con la información compartida por Miguel de Jesús Rodríguez, amigo cercano del músico, Félix Rosario abordó un avión en Santiago de los Caballeros con destino a Estados Unidos para realizarse una evaluación médica.

El artista ya venía enfrentando complicaciones de salud, y fue su propia madre quien lo animó a viajar para cuidar su bienestar.

"Hace varios días Félix no se estaba sintiendo bien. Su madre lo convenció de viajar, pero lamentablemente falleció durante el trayecto", expresó Rodríguez con la voz quebrada.

Durante el trayecto, de manera inesperada, el cantante sufrió un episodio que terminó con su fallecimiento antes de llegar a su destino.

A pesar de la rapidez con la que la tripulación intentó asistirlo, no fue posible salvarle la vida. La noticia generó un hondo pesar entre la comunidad artística.

Mientras tanto, su esposa Julissa Urbáez y otros familiares lo esperaban en el aeropuerto de Newark, pero al ver que no llegaba ni respondía el celular, la preocupación empezó a crecer. Poco después, una persona cercana les contó lo que había pasado.

Hasta el momento no existe un informe médico oficial que confirme qué pasó exactamente, pero, como ya se mencionó en la nota, todo apunta a que el artista arrastraba problemas de salud en los días previos al vuelo.

La vida y legado de Félix Rosario

Félix Rosario no era solo un cantante; era un verdadero ícono de alegría y energía en la música latina. Con éxitos como 'El Gatico' y 'Déjame Volver', logró conquistar a varias generaciones de fanáticos.

Además de su talento, Félix Rosario era reconocido por su espíritu solidario y su carisma inigualable, características que le valieron su apodo de "Tu Negrito Consentido".

A sus 54 años, se encontraba en una etapa de madurez artística, con nuevos proyectos en puerta y la intención de establecerse de manera definitiva en Estados Unidos junto a su esposa, Julissa Urbáez.

El deceso del artista se suma a una serie de tragedias recientes que han impactado al mundo de la música, recordando a todos la fragilidad de la vida, incluso para quienes parecen vivir en la cima del éxito.

Así, el viaje que el cantante Félix Rosario hizo rumbo a Estados Unidos con la esperanza de atenderse médicamente acabó en tragedia y hoy tiene a todos lamentando su repentina partida.