El papa León XIV recibió la visita de los exorcistas más prestigiosos del mundo en el Vaticano: ¿Cuál fue el motivo?

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV recibió la visita de los exorcistas más prestigiosos del mundo en el Vaticano, quienes han realizado una alerta 'demoníaca'. Este encuentro ha llamado mucho la atención sobre todo por su motivo. En la siguiente nota te brindamos mayores detalles de ello.

¿Por qué se reunieron el papa León XIV y un grupo de exorcistas?

El Vaticano fue recientemente el escenario de una reunión entre exorcistas de todas partes del mundo y el papa León XIV, quienes alertaron al Santo Padre de un aumento global de actividades relacionadas con el ocultismo, el esoterismo y el satanismo. Así lo dio a conocer el medio especializado EWTN Vatican.

De acuerdo a dicha publicación, el encuentro se desarrolló la mañana del pasado viernes 13 de febrero cuando el Obispo de Roma recibió a los representantes de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) en lo que fue una audiencia de carácter privado. Allí, le mostraron un informe sobre el alza de estas prácticas y su impacto en las personas.

Frente a este escenario, el grupo que reúne a los exorcistas más prestigiosos del mundo solicitó al sumo pontífice garantizar que cada diócesis del mundo cuente con uno o más sacerdotes exorcistas debidamente formados en esa especialidad ministerial.

Exorcistas con mejor preparación

De igual forma, el medio EWTN Vatican informó que dicha solicitud no se limitó al número de exorcistas, sino que puntualizaron en la preparación de estos a través de la formación de seminarios programas específicos para nuevos obispos y criterios claros para abordar situaciones pastorales especialmente delicadas.

Pope Leo XIV received representatives of the International Association of Exorcists (AIE) in a private audience on Friday, March 13. They presented a report on the growing prevalence of cases related to occultism, esotericism, and Satanism, and the spiritual consequences they... pic.twitter.com/irTQlVavxc — EWTN Vatican (@EWTNVatican) March 23, 2026

Por su parte, el padre Francesco Bamonte, vicepresidente de la AIE, sostuvo que al ignorar estos fenómenos los fieles se quedan sin una respuesta adecuada ante graves crisis espirituales, lo que podría generar que adopten soluciones inapropiadas.

Curso de exorcismo se llevará a cabo en mayo

Luego de sostenerse esta asamblea, se conoció que entre el 11 y 15 de mayo, Roma será la sede del Curso sobre el Ministerio del Exorcismo y la Oración de Liberación, dirigido a personas consagradas y laicos, con el objetivo de abordar de manera sistemática y científica las diversas dimensiones que posee el exorcismo.

Al final de la reunión, el Presidente y el Vicepresidente aseguraron al Santo Padre la plena fidelidad de la Asociación Internacional de Exorcistas a su persona y a su Magisterio, en plena comunión con la Iglesia.

Es así como el motivo de la reunión reciente entre exorcistas de todas partes del mundo y el papa León XIV, se debió a abordar el tema relacionado a un aumento global de actividades relacionadas con el ocultismo, el esoterismo y el satanismo.