Jorge Montero: Autorizan viaje del ministro de Energía y Minas al "Road Show Europa 2025" en Reino Unido e Irlanda del Norte

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, estará fuera del país del 6 al 10 de septiembre debido a un viaje oficial que realizará a la ciudad de Londres (Reino Unido) e Irlanda del Norte.

Su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.° 188-2025-PCM, publicada este jueves 4 de septiembre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Motivos del viaje a Europa

De acuerdo con el dispositivo, el titular del Ministerio de Energía y Minas participará en el evento denominado "Road Show Europa 2025" que se desarrollará los días 8 y 9 de septiembre.

Asimismo, recalca la invitación realizada por el director ejecutivo de la Asociación Invirtiendo en el Perú - inPERÚ, asociación privada sin fines de lucro, cuyo principal propósito es promover el desarrollo de los mercados financieros y de capitales nacionales, descentralizados e inclusivos, a nivel local e internacional, a fin de mostrar al Perú como potencial destino de inversión financiera y directa.

El texto menciona que el evento reunirá a líderes del sector público y privado, con el objetivo de fortalecer la presencia del Perú en los mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de inversión en sectores clave para el crecimiento económico sostenible, como la minería, la exploración de recursos naturales y el desarrollo energético.

Viaje no generará gastos al Estado

Según el texto, el presente viaje al exterior no irroga gasto alguno al Tesoro Público, debido a que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos por inPERU. La norma precisa también que, es de "interés nacional e institucional" autorizar el viaje de Jorge Luis Montero Cornejo a Reino Unido e Irlanda del Norte.

En ese sentido, la resolución suprema destaca su participación en el citado evento, puesto que, permitirá transmitir a los inversionistas internacionales "la visión y compromiso del Estado peruano con el desarrollo sostenible del sector minero energético", fortaleciendo así, la confianza en el país como destino de capitales.

Debido a su viaje al continente europeo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Francisco Whittembury Talledo, se encargará de reemplazarlo en el cargo, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

El dispositivo está refrendado por la presidenta Dina Boluarte Zegarra y el primer ministro, Eduardo Arana.

De esta manera, el titular de Energía y Minas viajará a los países europeos en los próximos días para ser parte del "Road Show Europa 2025".