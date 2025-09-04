RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Del 6 al 9 de septiembre

Jorge Montero: Autorizan viaje del ministro de Energía y Minas al "Road Show Europa 2025" en Reino Unido e Irlanda del Norte

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, viajará a Europa con el objetivo de fortalecer la presencia del Perú en los mercados internacionales.

Jorge Montero Cornejo.
Jorge Montero Cornejo. MINEM

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, estará fuera del país del 6 al 10 de septiembre debido a un viaje oficial que realizará a la ciudad de Londres (Reino Unido) e Irlanda del Norte

Su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.° 188-2025-PCM, publicada este jueves 4 de septiembre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano

Motivos del viaje a Europa

De acuerdo con el dispositivo, el titular del Ministerio de Energía y Minas participará en el evento denominado "Road Show Europa 2025" que se desarrollará los días 8 y 9 de septiembre.

Asimismo, recalca la invitación realizada por el director ejecutivo de la Asociación Invirtiendo en el Perú - inPERÚ, asociación privada sin fines de lucro, cuyo principal propósito es promover el desarrollo de los mercados financieros y de capitales nacionales, descentralizados e inclusivos, a nivel local e internacional, a fin de mostrar al Perú como potencial destino de inversión financiera y directa. 

El texto menciona que el evento reunirá a líderes del sector público y privado, con el objetivo de fortalecer la presencia del Perú en los mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de inversión en sectores clave para el crecimiento económico sostenible, como la minería, la exploración de recursos naturales y el desarrollo energético

Dina Boluarte expresa sus condolencias por asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia
Lee también

Dina Boluarte expresa sus condolencias por asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia

Viaje no generará gastos al Estado

Según el texto, el presente viaje al exterior no irroga gasto alguno al Tesoro Público, debido a que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos por inPERU. La norma precisa también que, es de "interés nacional e institucional" autorizar el viaje de Jorge Luis Montero Cornejo a Reino Unido e Irlanda del Norte.

En ese sentido, la resolución suprema destaca su participación en el citado evento, puesto que, permitirá transmitir a los inversionistas internacionales "la visión y compromiso del Estado peruano con el desarrollo sostenible del sector minero energético", fortaleciendo así, la confianza en el país como destino de capitales. 

Debido a su viaje al continente europeo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Francisco Whittembury Talledo, se encargará de reemplazarlo en el cargo, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Desilú León: Autorizan viaje de la ministra de Comercio Exterior a España para participar en el "Roadshow Europa 2025"
Lee también

Desilú León: Autorizan viaje de la ministra de Comercio Exterior a España para participar en el "Roadshow Europa 2025"

El dispositivo está refrendado por la presidenta Dina Boluarte Zegarra y el primer ministro, Eduardo Arana.

De esta manera, el titular de Energía y Minas viajará a los países europeos en los próximos días para ser parte del "Road Show Europa 2025". 

Temas relacionados Irlanda del Norte Jorge Montero Cornejo Reino Unido Roadshow Europa 2025 viaje oficial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA